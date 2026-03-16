Sens Public du 15 avril 2026

Sous la pression des syndicats et de l’opposition, le gouvernement renonce à légiférer sur le travail le 1er mai. Mais derrière la difficulté à toucher à cette journée symbolique, se cache l'affaibilissement de l'exécutif pris au piège par une Assemblée nationale où aucune majorité ou coalition se dégage. Si l'exécutif réussit à faire pass... er auprès des députés le projet de loi sur la simplification de la vie économique, l'article sur les ZFE est supprimé. Sébastien Lecornu est-il condamné à l'immobilisme ? Quelles réformes pour les 12 prochains mois ? Le Premier ministre se retrouve-t-il de nouveau sur un siège éjectable ? La France pourra-t-elle se doter d’un budget, en décembre, à 5 mois de la présidentielle ? On en débat avec Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre, Sophie COIGNARD, Journaliste au Point, Autrice de “Arbres en danger : Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel) et Pablo PILLAUD-VIVIEN, Rédacteur en chef de la revue Regards. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au racisme en politique. Après la polémique et les dérapages racistes qui ont suivi l’élection de Bally Bagayoko à la mairie de Saint Denis, la question se pose : La France est-elle prête à élire un président noir ? Selon une étude du Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN), les personnes noires restent sous-représentées dans la vie politique. Y-a-t-il un plafond de verre politique pour les minorités ? Faut-il autoriser les statistiques ethniques pour savoir si nos conseils municipaux, nos assemblées, nos gouvernements sont représentatifs ou pas ? La violence du racisme anti-noir subie par Bally Bagayoko est-elle inédite ? On en parle avec Constance RIVIÈRE, Directrice générale du Palais de la Porte Dorée, qui abrite le Musée national de l’histoire de l’immigration, avec la prochaine exposition “Aux origines, regards croisés sur le racisme et les discriminations” du 5 juin au 23 août 2026, Hakim EL KAROUI, Essayiste, Fondateur de Volentia, Fondateur du Club XXIe siècle, Expert associé au think tank Terra Nova, Auteur de “Sans eux. La France sans les immigrés” (Les Petits Matins), à paraitre le 23 avril, co-signé avec Thierry Pech et Guillaume Hannezo) et Dieynaba DIOP, Députée PS des Yvelines, Porte-parole du PS.

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