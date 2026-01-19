Public Sénat
Sens Public du 16 février 2026

La France fait face à une situation inédite de crues généralisées sur l’ensemble du territoire. Gironde, Lot et Garonne, et désormais le Maine et Loire sont en vigilance rouge. Des habitants ont dû être évacués, trois morts sont à déplorer, de nombreuses infrastructures ont été gravement touchées et les sols sont saturés… Cette exception ...

Société

Thomas Hugues

1h27mn

Jusqu'au 16/02/2027

Sens Public