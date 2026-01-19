Sens Public du 16 février 2026

La France fait face à une situation inédite de crues généralisées sur l’ensemble du territoire. Gironde, Lot et Garonne, et désormais le Maine et Loire sont en vigilance rouge. Des habitants ont dû être évacués, trois morts sont à déplorer, de nombreuses infrastructures ont été gravement touchées et les sols sont saturés… Cette exception ... est-elle en train devenir la règle ? Comment les villes peuvent-elles s’adapter à ces catastrophes à répétition ? Notre système de sécurité civile est-il formaté pour de telles crues ? Faut-il repenser l’aménagement du territoire pour mieux prévenir et encadrer les risques ? On en débat avec : Françoise VIMEUX, Climatologue, Directrice de Recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement ; Cyrille HANAPPE, Architecte et ingénieur, Spécialiste des risques majeurs et Commandant Jérémy LAVERGNE, Porte-parole de la Sécurité civile. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à la gauche dans le contexte des municipales. Plus les mois passent, plus les relations entre les partis de gauche se dégradent. À quelques semaines des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, les anciens alliés donnent désormais l’image de camps opposés, multipliant les désaccords publics et les stratégies concurrentes. Cette fragmentation pourrait peser dans les urnes. Quels enjeux pour le PS ? Pour les Ecologistes ? Paris, Lyon et Marseille peuvent-elles basculer ? Pourquoi les Insoumis font-ils liste à part ? La mort du militant d’extrême-droite Quentin Carde à Lyon accentue-t-elle la fracture avec LFI ? On en parle avec : Mathieu SOUQUIERE, Essayiste, Coordinateur de l’ouvrage “Un dimanche en France” qui vient de paraître aux éditions de l’Aube ; Sandrine CASSINI, Journaliste au journal Le Monde en charge de la gauche et Adrien BROCHE, Politologue, Responsable des études politiques à l’institut Viavoice, Auteur de “Portrait moderne de la gauche française” (L’Aube).

Voir plus