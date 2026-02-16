Sens Public du 16 mars 2026

C’est à une poussée des extrêmes que l’on a assisté au 1er tour des élections municipales. Le RN garde ses sortants et peut rêver de conquêtes avec ses alliés à Nice, Toulon et Marseille. De son côté, LFI réussit sa percée dans les grandes villes, et crée la surprise à Lille, Toulouse ou Nantes. Mais la plus grande surprise est la désaffe... ction des électeurs pour cette élection. Si les grandes villes ont mobilisé les Français, le taux d'abstention est de 43,83%, en augmentation par rapport à 2014 où il n'avait pas dépassé les 36,6 %. Quelles disparités entre ruraux et urbains se cachent derrière cette très forte abstention ? Quelles municipalités vont basculer dimanche prochain ? Le PS et LR rejettent toute alliance nationale avec les Insoumis ou les Lepénistes, mais comment les électeurs vont-ils s’y retrouver avec des stratégies locales à géométrie variable ? On en parle avec John-Christopher ROLLAND, constitutionnaliste, maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre et co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan), Adélaïde ZULFIKARPASIC, directrice générale du pôle Société d’Ipsos BVA, autrice de « Réhumaniser la société de l’absence » (Éditions de l’Aube) et Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux alliances pour le second tour des municipales. Au lendemain du 1er tour des élections municipales, les tractations ont commencé. Olivier Faure, premier secrétaire du PS a refusé tout "accord national" pour des alliances entre LFI et le PS au second tour. Malgré cela, des alliances entre les gauches ont déjà été établies pour "faire front" à la droite ou à l'extrême droite. D'autres candidats socialistes ont, quant à eux, refusé la main tendue par les insoumis comme à Paris, à Marseille ou à Bordeaux. Le suspense reste total jusqu'à mardi 17 mars 2026 à 18h, date limite pour déposer les nouvelles listes. Des alliances entre les gauches seront-elles possibles ? Le refus de certaines alliances entre le PS et LFI fera-t-elle perdre la gauche ? La France sort-elle encore plus fracturée de ce scrutin ? On en débat avec Laurence SAILLIET, ancienne députée européenne LR et candidate sur la liste de Rachida Dati, François KALFON, eurodéputé PS-Place Publique et membre du Bureau National du PS, Olga GIVERNET, députée Renaissance de l’Ain, Aymeric DUROX, sénateur RN de Seine-et-Marne et en duplex Mélanie VOGEL, sénatrice Les Écologistes des Français établis hors de France.

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