Sens Public

Sens Public du 17 février 2026

Quentin Deranque, un militant d'extrême-droite est décédé samedi 14 février à Lyon, après une violente agression en marge d'une conférence de Rima Hassan. LFI se retrouve au cœur de la tourmente, en raison de ses liens avec la Jeune Garde, dont des membres sont soupçonnés d'avoir participé au lynchage du militant, tandis que LFI dénonce une inst...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/02/2027

