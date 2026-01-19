Sens Public du 18 février 2026

L’enquête sur la mort de Quentin Deranque avance. Onze personnes ont été interpellées, dont deux des quatre assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnault, cofondateur de la Jeune garde. L’ensemble de la classe politiques réagit et accuse LFI de propager la violence en politique. Pour François Hollande, aucune alliance entre le PS ... et LFI ne peut désormais se faire. Jordan Bardella propose lui la constitution d'un front républicain contre l'extrême gauche. La mort de Quentin marque-t-elle un tournant dans la politique française ? Cet événement est-il inédit ou s'inscrit-il dans une époque marquée par la violence politique ? Quelles conséquences pour les élections municipales ? On en parle avec : Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI, Michel WIEVIORKA, Sociologue, Auteur de “Où va la France ?” (L’Aube) et Stéphane ZUMSTEEG, Directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA. En deuxième partie, Sens public s'intéresse à l'armée chinoise. Le 24 janvier, le président chinois, Xi Jinping, a écarté Zhang Youxia, l’un des plus hauts gradés de l’armée. Une purge de plus dans un appareil militaire profondément remanié ces trois dernières années. Mais cette éviction inquiète particulièrement Taïwan et relance les spéculations sur une possible offensive chinoise d’ici 2027. Comment expliquer cette purge ? Cache-t-elle une menace accrue contre Taïwan ? Les États-Unis sont-ils un allié fiable ? On en débat avec : Marianne PERON-DOISE, Directrice de recherche à l’IRIS spécialiste des question stratégiques en Asie, Autrice du livre “Géopolitique des mers et des océans” à paraître prochainement aux éditions du Cavalier Bleu ; Valérie NIQUET, Responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, Autrice de « Taïwan face à la Chine : Vers la guerre ? » aux éditions Tallandier et Pierre-Antoine DONNET, Rédacteur en chef d'Asia Magazine, Auteur de “Taïwan. Survivre libre” aux éditions Nevicata.

