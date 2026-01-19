Sens Public du 19 février 2026

L'épisode de crues continue : dans l'ouest de la France, 12 départements sont en vigilance orange, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire restent, quant à eux, en alerte rouge au moins jusqu'à vendredi. Face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents, quelles mesures prendre pour adapter nos territoires ? Séba... stien Lecornu, Premier ministre promet « une mobilisation totale » et une « indemnisation au plus vite ». Les digues sont-elles une solution ? Les habitants pourront-ils se protéger alors que les factures d'assurance augmentent ? On en débat avec : Marie-France BEAUFILS, présidente du CEPRI, le centre européen de prévision du risque d’Inondation, sénatrice honoraire d'Indre-et-Loire, Ruben HALLALI, météorologue, cofondateur de la startup HD Rain, Martial YOU, éditorialiste économique à RTL et auteur de "Les Dindons" chez Robert Laffont, Olivier MOUSTACAKIS, directeur général et Stéphane PIEDNOIR, sénateur (LR) du Maine-et-Loire d’Assurland.com. En deuxième partie, Sens public s'intéresse à l'Ukraine et tire le bilan à l'approche des quatre années du conflit. La guerre en Ukraine entre dans sa quatrième année et, malgré les tentatives de pourparlers, les positions demeurent figées. L’Ukraine continue de se défendre tant bien que mal, l’Europe s’efforce de soutenir son allié, Donald Trump cherche à imposer la paix tandis que Vladimir Poutine mise sur le temps. Sur le terrain, le bilan humain ne cesse de s’alourdir, frôlant les deux millions de victimes. Une paix est-elle possible ? Vladimir Poutine est-il prêt à négocier ? Qui fournit le plus d'armes à l'Ukraine ? Pourquoi Kiev se sent de plus en plus européenne ? Comment se porte l'économie russe ? Que faut-il attendre des négociations de paix ? On en parle avec : Marie JEGO, journaliste spécialiste de la Russie au journal Le Monde, ancienne correspondante à Moscou, Cyrille AMOURSKY, reporter de guerre indépendant, auteur de “Ukraïna. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards dans la guerre” (Le Cerf) et David CADIER, chercheur en sécurité européenne à l’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'École militaire), enseignant à Sciences Po Paris et au Collège d’Europe à Bruges.

