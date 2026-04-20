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Sens Public du 19 mai 2026

Ebola fait des ravages en République démocratique du Congo, dans une zone de guerre particulièrement peuplée. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé s’est dit « profondément préoccupé par l’ampleur et la rapidité » de l’épidémie qui frappe le pays. Le virus a déjà fait plus de 15 000 morts en Afrique au cours des...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/05/2027

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