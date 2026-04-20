Sens Public du 19 mai 2026

Ebola fait des ravages en République démocratique du Congo, dans une zone de guerre particulièrement peuplée. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé s’est dit « profondément préoccupé par l’ampleur et la rapidité » de l’épidémie qui frappe le pays. Le virus a déjà fait plus de 15 000 morts en Afrique au cours des... cinquante dernières années. Aujourd'hui, la souche Bundibugyo d'Ebola n'a ni vaccin ni traitement et menace les pays transfrontaliers où des cas ont déjà été détectés. Faut-il craindre la propagation d’Ebola, notamment dans le département français de Mayotte ? Avec un budget en baisse, l’OMS est-elle moins armée pour réagir ? Pourquoi les États-Unis ont-ils décidé de tester les voyageurs en provenance des pays touchés ? On en débat avec Claire NICOLET, responsable adjointe des urgences de Médecins Sans Frontières, Brigitte AUTRAN, professeure émérite à Sorbonne Université, ex-présidente du COVARS (Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires) et Anna SYLVESTRE-TREINER, cheffe du service Afrique du Monde. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux sondages. Les élections municipales tout juste terminées, les instituts de sondages se sont penchés sur la présidentielle à plus d'un an de l'élection. Si aucun candidat n'est encore inscrit officiellement, les instituts multiplient les scénarios pour le premier et le second tour. Se pose ainsi la question de la fiabilité et de l'impact de tels sondages sur la vie politique. L'attaque est récurrente : les sondages fausseraient les élections. Le député LFI Antoine Léaument critique leurs méthodes qui sous-représenteraient l'électorat LFI et souhaite encadrer voire interdire certains sondages électoraux. Comment les enquêtes d’opinion sont-elles réalisées ? Les sondages se sont-ils vraiment trompés en 2022 ? Vont-ils remplacer les primaires pour désigner certains candidats ? On en parle avec Gaël SLIMAN, président et co-fondateur d’Odoxa, Éric KERROUCHE, sénateur socialiste des Landes, membre de la commission des lois et directeur de recherche CNRS au Cevipof et Valérie GAS, cheffe du service politique RFI.

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