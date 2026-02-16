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Sens Public du 19 mars 2026

Un second tour des municipales aux résultats très incertains dans beaucoup de villes. À Paris, Emmanuel Grégoire se retrouve en difficulté dans une triangulaire où la présence de la candidate LFI Sophia Chikirou le désavantage face à sa concurrente LR Rachida Dati. À Bordeaux, Strasbourg, Grenoble et Lyon, les Écologistes sont aussi en danger et p...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/03/2027

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