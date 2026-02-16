Sens Public du 19 mars 2026

Un second tour des municipales aux résultats très incertains dans beaucoup de villes. À Paris, Emmanuel Grégoire se retrouve en difficulté dans une triangulaire où la présence de la candidate LFI Sophia Chikirou le désavantage face à sa concurrente LR Rachida Dati. À Bordeaux, Strasbourg, Grenoble et Lyon, les Écologistes sont aussi en danger et p... ourraient perdre la ville. A Nîmes, Limoges, Toulouse, Clermont, Avignon ou Nice, le suspens du 2nd tour est fort et ces villes pourraient changer de couleur politique. Les électeurs vont-ils valider dans les urnes les fusions d’entre-deux-tours entre LFI et les autres partis de gauche ? Vont-ils offrir Marseille au RN, et Toulouse aux Insoumis ? La participation sera-t-elle au rendez-vous pour ce second tour ? On en débat avec Astrid DE VILLAINES, journaliste et productrice de "L'Esprit public" sur France Culture et autrice de "Décrypter les institutions politiques" (Larousse), Adrien BROCHE, politologue, directeur des études politiques à l’institut Viavoice et auteur de “Portrait moderne de la gauche française” (L’Aube) et Rémi LEFEBVRE, professeur de science politique à l’Université de Lille - Sciences Po Lille et auteur “Faut-il désespérer de la gauche ?” (Textuel). En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux fractures chez Les Républicains. En refusant de trancher entre Éric Ciotti, candidat UDR allié du RN, et le maire sortant de Nice (Horizons) Christian Estrosi, Bruno Retailleau, a semé le trouble au sein de son parti. Si le président des LR dénonce surtout "une campagne délétère" à Nice et avoue ne se "retrouver ni d'un côté ni de l'autre", son absence de soutien au candidat de son parti face à l’extrême-droite crée la polémique. "Quelle indignité !" s'est offusqué Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. L'ex Premier-ministre Michel Barnier et le président du Sénat, Gérard Larcher rappellent, eux, que le parti s'était engagé à soutenir Christian Estrosi. La déclaration de Retailleau survient également après un post sur X où il "salue" le retrait "sage et responsable" de Sarah Knafo, candidate (Reconquête !) pour la mairie de Paris. Rachida Dati qualifie de "geste fort" la décision de Knafo, en reconnaissant des "points de convergence" avec elle. La frontière entre la droite et l'extrême droite est-elle en train de disparaître ? Que souhaitent les électeurs conservateurs ? On en parle avec Lou FRITEL, journaliste chargée du suivi des droites à Paris Match, Laure SALVAING, directrice générale de l’institut de sondages Verian et Jean GARRIGUES, historien, président de la Commission internationale d’histoire des assemblées et auteur de « Les Avocats de la République : Ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob).

Voir plus