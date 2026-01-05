Sens Public du 2 février 2026

Après trois recours au 49.3 et des heures de débats qui ont épuisé parlementaires, ministres et français, la France sort enfin de l’interminable feuilleton budgétaire, mais à quel prix¿? Du déficit public aux alliances politiques, ces cinq mois de bras de fer laisseront des traces... Sébastien Lecornu en sort-il renforcé¿? Les Républicains, d... boussolés¿? Et le Parti socialiste plus isolé à gauche? Surtout, sans majorité, quelles sont les marges de manœuvre du premier ministre pour faire avancer ses dossiers ? On en débat avec : Bérengère BONTE, Journaliste politique, Autrice de “Gabriel Attal, l’Ange exterminateur” (L’Archipel), Présentatrice du podcast “Dans l'Hémicycle” ; John-Christopher ROLLAND, Maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre, Co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan) et Bruno CAUTRÈS, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble), Auteur avec Virginie Martin “Jeux de pouvoir. Quand les politologues regardent des série” (Le Cerf) En deuxième partie, Sens Public s'interroge sur cette nouvelle ère de prédateurs. De Trump à Poutine, en passant par Xi Jinping, ces trois présidents, prédateurs et populistes, exploitent leur empire et leur puissance militaire au service d’objectifs commerciaux. Entre pétrole, terres rares, matières premières et eau… rien n’échappe à leur convoitise, mais leur emprise sur l’ordre mondial laisse craindre un système où la loi du plus fort domine. Face à cette menace, comment l’Europe peut-elle se défendre¿? On en parle avec : Jean-Baptiste VELUT, Professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l’économie et de la politique américaine contemporaine, cofondateur de l’Observatoire de la politique étrangère américaine ; Arnaud ORAIN, Economiste et Historien, Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Auteur de « Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle » chez Flammarion et Mikaa BLUGEON-MERED, Chercheur senior en géopolitique de la transition énergétique, spécialiste de l’hydrogène, du Groenland et des Pôles à l’Université du Québec à Trois-Rivières, chargé d’enseignement Pôles-Energies-Climat à l’école de Guerre, a préfacé la traduction française du livre d’Elizabeth Buchanan, “Alors tu veux acheter le Groenland...” aux éditions Saint-Simon

