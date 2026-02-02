Sens Public du 2 mars 2026

Au troisième jour de l'offensive contre Téhéran, les bombardements visant la République islamique ne faiblissent pas. Donald Trump prévoit une opération militaire de "quatre semaines ou moins" contre l'Iran. Le président américain assure qu'il a saisi la "dernière et meilleure occasion" de frapper l'Iran, justifiant la guerre au Moyen-Orient afin "d... 'éliminer une menace intolérable". Le régime iranien peut-il s'effondrer ? Quel est l'objectif de Donald Trump, éliminer le régime ou frapper l'arsenal nucléaire iranien ? On en débat avec David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS), rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques et chercheur associé à l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA), auteur de "La République islamique d'Iran en crise systémique" (L'Harmattan), Alexandra SCHWARTZBROD, directrice adjointe de la rédaction de Libération et ancienne correspondante à Jérusalem et Didier LAURAS, coordinateur de la couverture 24/24 des Etats-Unis pour l'AFP. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse aux répercussions du conflit iranien dans la région du Moyen-Orient et en Europe. Après l'assassinat du guide suprême iranien, Ali Khamenei, la région s'embrase. L'Iran a répliqué aux frappes américaines en lançant des missiles en direction d'Israël, des pays du Golfe et de bases militaires américaines et britanniques. Le régime des Mollahs a également activé un de ses « proxys », le Hezbollah qui a bombardé le territoire israélien, entraînant le Liban dans la guerre régionale. Les répercussions du conflit dépassent les frontières du Moyen-Orient. Les Européens sont prêts à s'engager dans des frappes défensives. Emmanuel Macron annonce lui le renforcement de l'arsenal nucléaire française. Est-ce un conflit de longue durée qui s'annonce ? Quel rôle la France et l'Europe peuvent-elles prendre dans le conflit ? Les pays touchés par l'Iran pourraient-ils entrer en guerre ? On en parle avec Guillaume LASCONJARIAS, historien militaire et professeur associé à Sorbonne-Université, Patricia ALLÉMONIÈRE, grand reporter spécialiste des relations internationales, autrice de "Géopolitique du Sahel" (PUF), Myriam BENRAAD, politologue, professeure à l'université d'Exeter et spécialiste du Moyen-Orient, autrice de "Jihad. La métamorphose d'une menace" (Le Cavalier bleu) et Dror EVEN-SAPIR, journaliste indépendant franco-israélien, en duplex de Modin, en Israël.

