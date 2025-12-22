Sens Public du 20 janvier 2026

Le recours au 49.3 fait son grand retour. Dès aujourd’hui, Sébastien Lecornu prévoit d’y avoir recours pour l’examen de la partie consacrée aux recettes. À ce stade, seuls la France insoumise et le Rassemblement national ont annoncé le dépôt d’une motion de censure. La prudence reste de mise, car le Premier ministre devra engager le 49.3 à t... rois reprises et, à chaque utilisation, les députés auront la possibilité de déposer une motion de censure. Sébastien Lecornu peut-il tomber malgré l’accord passé avec les socialistes ? Qui a œuvré pour ce compromis ? L’objectif affiché de tenir les 5% de déficit public est-il réaliste ? On en parle avec : Valérie LECASBLE, Éditorialiste au quotidien lejournal.info ; Christelle CRAPLET, Directrice Opinion chez IPSOS-BVA et Vincent COURONNE, Chercheur en droit, Directeur du média Les Surligneurs En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à la sécurité. A moins de deux mois du 1er tour, la sécurité s’impose comme la première préoccupation des Français pour les municipales. De nombreux candidats multiplient les promesses autour du narcotrafic, de l’armement ou encore du renforcement des effectifs des polices municipales. Pourtant, dans les faits, les maires disposent de marges de manœuvre limitées en matière de sécurité. Faut-il armer la police municipale ? Lui donner plus de pouvoir ? Ou investir au contraire sur la prévention ? On en débat avec : Driss AÏT YOUSSEF, Docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité ; Nicolas NORDMAN, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la prévention, de l'aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale, Conseiller de Paris du XIXe arrondissement, Auteur de “La Gauche et la Sécurité” paru aux éditions de l’Aube et Alexandre TOUZET, Maire LR de Saint-Yon (Essonne), Vice-président du département de l'Essonne en charge de la sécurité

