Public Sénat
Le direct
Sens Public

Sens Public du 20 janvier 2026

Le recours au 49.3 fait son grand retour. Dès aujourd’hui, Sébastien Lecornu prévoit d’y avoir recours pour l’examen de la partie consacrée aux recettes. À ce stade, seuls la France insoumise et le Rassemblement national ont annoncé le dépôt d’une motion de censure. La prudence reste de mise, car le Premier ministre devra engager le 49.3 à t...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/01/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique