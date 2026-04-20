Sens Public du 20 mai 2026

4 jours après le départ de Donald Trump de Chine, c'est au tour de Vladimir Poutine d'être reçu par Xi Jinping ce 20 mai 2026. Les deux présidents ont réaffirmé lors de leur rencontre la force de leurs relations. Poutine a aussi souligné les échanges commerciaux particulièrement dynamiques entre les deux pays depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.... Les deux leaders s'accordent également sur la volonté d'établir un nouvel ordre mondial multipolaire. Malgré cette entente, leur alliance est asymétrique et les deux pays n'ont pas les mêmes objectifs. La Russie veut notamment intensifier sa vente de pétrole alors que la Chine cherche son indépendance en investissant massivement dans les énergies renouvelables. Que Poutine vient-il négocier ? Est-il en position de faiblesse face au président chinois ? Pourquoi Xi Jinping ne pèse-t-il pas plus pour mettre fin aux conflits en cours ? On en débat avec Marie JÉGO, journaliste spécialiste de la Russie au Monde et ancienne correspondante à Moscou, Marc JULIENNE, directeur du centre Asie à l’Institut français des relations internationales (IFRI) et spécialiste de la Chine et Jean de GLINIASTY, ancien ambassadeur de France en Russie et directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au nucléaire. Emmanuel Macron veut tripler les capacités françaises en nucléaire, notamment grâce à l’engagement européen. Mais cette stratégie de miser majoritairement sur l'énergie atomique pour la transition écologique sera-t-elle payante ? 68% de la production d'électricité en France provient du nucléaire, une exception dans le monde. Face au changement climatique, le fonctionnement des centrales pourrait s'avérer fragilisé tant la quantité d'eau froide diminue chaque été. Combien de nouveaux réacteurs EPR2 la France pourra-t-elle construire ? Que ferons-nous des déchets radioactifs ? Comment va se passer le démantèlement de la centrale de Fessenheim ? On en parle avec Emmanuelle GALICHET, enseignante-chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et spécialiste du nucléaire, Yves MARIGNAC, expert nucléaire et porte-parole de l’association négaWatt, Stéphane PIEDNOIR, sénateur LR du Maine-et-Loire et Bruno CHAREYRON, ingénieur en génie énergétique et nucléaire, conseiller scientifique de la CRIIRAD (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) et auteur de « Le nucléaire : une énergie vraiment sans danger ? » (Dunod).

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