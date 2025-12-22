Sens Public du 21 janvier 2026

Public Sénat
Chaque jour, la tension monte un peu plus, et c’est cette fois à Davos que Donald Trump monte le ton, se moquant ouvertement d’Emmanuel Macron tout en revendiquant le Groenland.. Face à cette pression, comment l’Europe peut-elle résister ? Quelles seraient les conséquences d’une guerre commerciale entre l’Europe et les Etats-Unis ? Et tandis qu...

