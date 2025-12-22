Sens Public du 21 janvier 2026

Chaque jour, la tension monte un peu plus, et c’est cette fois à Davos que Donald Trump monte le ton, se moquant ouvertement d’Emmanuel Macron tout en revendiquant le Groenland.. Face à cette pression, comment l’Europe peut-elle résister ? Quelles seraient les conséquences d’une guerre commerciale entre l’Europe et les Etats-Unis ? Et tandis qu... e l’entrée en vigueur de l’accord avec les pays du Mercosur reste suspendue, n’est-ce pas le moment idéal pour le faire avancer ? On en parle avec : Jean-François RAPIN, Sénateur LR du Pas-de-Calais, Président de la commission des affaires européennes ; Elvire FABRY, Chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors, Spécialiste de la géopolitique du commerce et Patrick MARTIN-GENIER, Enseignant à Sciences Po, Spécialiste des questions européennes et internationales, Auteur de “L’Europe a-t-elle un avenir” (Studyrama) En deuxième partie, Sens Public revient sur la figure d'extrême-droite, Marine Le Pen. Jugée en appel dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national, Marine Le Pen voit son avenir politique suspendu à cette décision prévue en juin. Pourrait-elle voir ses ambitions présidentielles s’effondrer, et ainsi toute sa carrière politique ? Retour ce soir sur le parcours politique de Marine Le Pen, dans les pas de son père, puis l’émancipation du RN et la dédiabolisation. On en débat avec : Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen de Florence, Chroniqueuse à l’Express, rédactrice de l'article “Et si Viktor Orban tombait ? Le scénario qui pourrait bouleverser l'Europe”, 6 janvier 2026) ; Abel MESTRE, Chef adjoint du service politique du Monde et Pascal PERINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob)

Voir plus