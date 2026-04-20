Sens Public du 21 mai 2026

Le 21 mai 2026, la commission d'enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution a publié son rapport. Selon l'étude, sur 100 euros de valeur alimentaire, 8 reviendraient à l’agriculteur, 14 à l’industriel et 40 au distributeur. Les sénateurs critiquent ce déséquilibre dans la formation des prix au détriment des cons... ommateurs et des agriculteurs. Les géants du secteur affichent pourtant des marges comprises entre 1 et 2%. Qui dit vrai ? Comment les lois Egalim sont-elles contournées ? Y-a-t-il des alternatives ? On en débat avec Antoinette GUHL, sénatrice écologiste de Paris, vice-présidente de la commission des affaires économiques et rapporteure de la Commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution, Grégory CARET, directeur de l'observatoire de la consommation de Que Choisir Ensemble (ex UFC-Que choisir) et Nicolas CHABANNE, fondateur de “C'est qui le Patron ?!”. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à l'enrichissement personnel de Trump. 1,4 milliards de dollars, c’est le montant de l’enrichissement de Donald Trump et de sa famille depuis son retour à la Maison-Blanche. Entre ses sociétés de merchandising, ses cryptomonnaies, les délits d’initiés à la bourse et les chefs d’État étrangers invités dans ses hôtels, le président continue les affaires en même temps qu'il gouverne. Faut-il d’abord penser business pour comprendre la politique étrangère de Trump ? Comment le président s'est-il enrichi aussi rapidement ? Les États-Unis restent-ils une démocratie ? On en parle avec François MIGUET, rédacteur en chef adjoint du service monde au Point, Élisa CHELLE, professeure de science politique à l’Université Paris Nanterre et autrice de “La démocratie à l’épreuve du populisme - les leçons du trumpisme ” paru chez Odile Jacob et Jérôme VIALA-GAUDEFROY, docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris et auteur de “Les mots de Trump” (Dalloz).

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