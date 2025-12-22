Sens Public du 22 janvier 2026

Après l’activation de l’article 49.3 par Sébastien Lecornu pour faire passer le volet recettes du budget de l’État, la copie finale du budget du gouvernement est sortie. Autant d’impôts, davantage de dépenses, de déficit et de dette, ce nouveau texte est-il est réellement meilleur que celui présenté initialement ? Qui va voter la censure ? O... n en parle avec : Isabelle THIS SAINT-JEAN, Économiste, Professeure à l’Université Sorbonne Paris-Nord ; Benjamin MOREL, Constitutionnaliste, Auteur de “Le nouveau régime ou l’impossible parlementarisme” (Passés composés) et Stéphane VERNAY, Journaliste politique, Rédacteur en chef délégué de la rédaction de Ouest France à Paris Douze mois après l’investiture de Donald Trump, l’âge d’or promis par le président semble loin d’être atteint, et le doute s’installe sur l'état de l’économie américaine. Inflation, chômage, croissance, le Président américain peut-il réussir ? Sa base électorale profite-t-elle réellement de sa politique ? Les dirigeants mondiaux qui ont soutenu son retour à la Maison Blanche commencent-ils à se désolidariser¿? On en débat avec : Alexis PICHARD, Chercheur en civilisation américaine à l’Université Paris-Nanterre, Auteur de “Trump et les médias : L’illusion d’une guerre ?” (Valeur Ajoutée Editions) ; Clémence LEMAISTRE, Directrice adjointe de la rédaction des Echos ; Sylvie MATELLY, Économiste, Directrice de l’Institut Jacques Delors, Autrice de “L'économie tout simplement” (Eyrolles) et Olivier PITON, Avocat au barreau de Washington

