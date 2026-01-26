Sens Public du 23 février 2026

Le vendredi 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douanes imposés par Donald Trump, jugés punitifs et illégaux. Le Président des États-Unis réplique le soir même. Il signe un décret pour remettre en place une barrière douanière fixée à 15 % sur les importations du monde entier, avec à l'appui un autre texte ... : le Trade Act. Quelles répercussions sur les consommateurs étatsuniens et pour l’économie et les entreprises françaises ? Pourquoi les juges constitutionnels américains ont-ils pris une telle décision ? Donald Trump pourra-il maintenir sa guerre commerciale avec le soutien des Républicains et l'arrivée des midterms ? On en débat avec Elvire FABRY, chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors, spécialiste de la géopolitique du commerce, Marjorie PAILLON, journaliste spécialiste de la vie politique américaine et de la tech et Isabelle THIS SAINT-JEAN, économiste et professeure à l’Université Sorbonne Paris-Nord. En deuxième partie d'émission, Sens public s'intéresse à l'agriculture française. Le Salon de l'agriculture a débuté ce weekend, la samedi 21 février 2026. Emmanuel Macron a fait sa visite habituelle du Salon sous un climat tendu. Les représentants de la Coordination rurale et de la Confédération paysanne ont boycotté l'inaguration pour contester la présence du président et la place toujours prééminente de la FNSEA. La colère des agriculteurs est encore vive et les inquiétudes n'ont pas disparu. L'accord UE-Mercosur, toujours pas ratifié, fait planer la menace d'une concurrence déloyale. Et le projet de loi d'urgence agricole laisse incertain l'avenir d'une agriculture biologique et paysanne. La ministre de l’Agriculture veut sonner le réveil face à la concurrence internationale. Comment expliquer la baisse de nos exportations ? Est-ce la politique d’Emmanuel Macron qui a affaibli notre agriculture ? L'État pourra-t-il atteindre son objectif de souveraineté alimentaire ? On en parle avec Nicole OUVRARD, directrice générale de “Réussir Agra”, Sébastien ABIS, directeur du Club Demeter, chercheur associé à l’IRIS et spécialiste des questions géopolitiques et agricoles, auteur de "Russie Ukraine : la guerre hybride. Aux racines agricoles d’un bouleversement mondial” (Armand Colin), Dernier Déméter : “Appétits stratégiques et pivots agricoles” et Luc SMESSAERT, vice-président de la FNSEA.

Voir plus