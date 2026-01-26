Sens Public du 23 février 2026

Public Sénat
Le vendredi 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douanes imposés par Donald Trump, jugés punitifs et illégaux. Le Président des États-Unis réplique le soir même. Il signe un décret pour remettre en place une barrière douanière fixée à 15 % sur les importations du monde entier, avec à l'appui un autre texte ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/02/2027

