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Sens Public du 23 mars 2026

Au lendemain du second tour des municipales, la nouvelle bouscule le PS : Lionel Jospin est décédé. Si l'ancien Premier ministre socialiste incarnait la figure de la "gauche plurielle", il semble ne plus rien en rester en 2026 avec des gauches plus "irréconciliables" et les nombreuses défaites de leurs alliances d'entre-deux tours. Au lendemain des muni...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/03/2027

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