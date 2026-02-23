Sens Public du 23 mars 2026

Au lendemain du second tour des municipales, la nouvelle bouscule le PS : Lionel Jospin est décédé. Si l'ancien Premier ministre socialiste incarnait la figure de la "gauche plurielle", il semble ne plus rien en rester en 2026 avec des gauches plus "irréconciliables" et les nombreuses défaites de leurs alliances d'entre-deux tours. Au lendemain des muni... cipales, 2026, l’heure est au bilan pour les partis. Les Insoumis remportent des mairies dans certaines banlieues, le RN réussit sa percée dans les petites et moyennes villes, le parti LR domine les élections avec près de 1300 maires dans toute la France et les socialistes ressortent de ces élections avec des victoires majeures comme à Paris, Lyon et Marseille. Tout le monde peut dire qu’il a gagné, et c'est ce qu'ont notamment déclaré chaque leader des familles politiques. Mais qui sont les réels gagnants et perdants de ces élections municipales ? On en parle avec Bérengère BONTE, journaliste politique, autrice de “Gabriel Attal, l’Ange exterminateur” (L’Archipel) et présentatrice du podcast “Dans l’Hémicycle”, Stewart CHAU, directeur d'études à l’institut Verian, Frédéric SAWICKI, professeur de science politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-CNRS), auteur avec Igor Martinache de « La Fin des partis ? » (PUF) et en duplex, Alain RICHARD, ancien ministre de la Défense de Lionel Jospin et ancien sénateur du Val d’Oise. Pour la deuxième partie d'émission, Sens Public continue de s'intéresser au leçons de ces municipales, notamment à l'approche de l'élection présidentielle. Au lendemain du second tour des municipales, l’heure est aux enseignements politiques. Le scrutin a été marqué par un retour du clivage droite/gauche avec une nette victoire des LR. Le RN a progressé localement en remportant 63 communes. Mais le parti ne réussit pas son pari : les candidats perdent dans les grandes villes comme à Toulon ou Marseille. Du côté des macronistes, Édouard Philippe est réélu maire du Havre et pourra s'engager pour l'élection présidentielle en 2027. C'est d'ailleurs dans une campagne présidentielle que les partis politiques s'engagent maintenant. L'enjeu d'une union des gauches reste central et le choix d'une seule candidature, d'un côté pour le camp des macronistes et de l'autre pour les LR, va soulever de nombreuses difficultés. Les élections municipales serviront-elles de tremplin pour les partis politiques ? Peut-on vraiment tirer des leçons nationales de ces 34 874 scrutins locaux ? Que nous réserve la course présidentielle lancée dès hier par plusieurs candidats déclarés ? On en débat avec Christine LAVARDE, sénatrice LR des Hauts-de-Seine, Anna PIC, députée PS de la Manche, Claire LEJEUNE, députée LFI de l’Essonne, Aymeric DUROX, sénateur RN de la Seine-et-Marne, en duplex Xavier IACOVELLI, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine et vice-président du Sénat et aussi en duplex, Hubert VÉDRINE, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin.

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