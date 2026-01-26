Public Sénat
Sens Public du 24 février 2026

Ce mardi 24 février 2026, l'institut Odoxa sort le sondage sur le baromètre politique. Premières conclusions : les élections municipales intéressent de plus en plus et se politisent. Mais, l'heure est aussi au dégagisme : 55% des Français souhaitent un nouveau maire pour leur commune. Certaines figures politiques locales comme Édouard Philippe, maire...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/02/2027

