Sens Public du 24 février 2026

Ce mardi 24 février 2026, l'institut Odoxa sort le sondage sur le baromètre politique. Premières conclusions : les élections municipales intéressent de plus en plus et se politisent. Mais, l'heure est aussi au dégagisme : 55% des Français souhaitent un nouveau maire pour leur commune. Certaines figures politiques locales comme Édouard Philippe, maire... et candidat pour la ville du Havre et Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon se détachent pour les municipales et gagnent en popularité. Du côté de la ville de Paris avec Rachida Dati et de Nice avec Éric Ciotti, les deux candidats sont, quant à eux, les plus rejetés. Où en sommes-nous des campagnes pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille ? Quels enjeux pour les petites villes ? On en débat avec Erwan LESTROHAN, directeur conseil à l’institut de sondage Odoxa, Jean GARRIGUES, historien et président de la commission internationale d’histoire des assemblées, auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) et Rachel GARRAT-VALCARCEL, journaliste politique, autrice la newsletter “Blocs et partis”. En deuxième partie d'émission, Sens public s'intéresse à la grande distribution. Entre le 1er décembre et le 1er mars, les industriels de l'agroalimentaire et les acteurs de la grande distribution négocient les tarifs d'achat des produits mis en rayon dans les supermarchés. La grande distribution est souvent critiquée pour l’évolution des prix et l’opacité de leur construction. Elle est aussi tenue comme responsable, par les agriculteurs, de leur baisse de rémunération. Pour y voir plus clair, le groupe Écologiste au Sénat a initié la création de la commission d'enquête, débutée le 10 décembre 2025, portant sur les marges des industriels et de la grande distribution. Pourquoi les agriculteurs n'arrivent-ils pas à se payer dignement ? Industrie agro-alimentaire ou grande distribution, qui profite du système ? Peut-on rendre les produits français moins chers et plus accessibles pour tous les consommateurs ? On en parle avec Jordy BOUANCHEAU, membre du conseil d’administration des Jeunes Agriculteurs, Dominique SCHELCHER, PDG de Coopérative U et Antoinette GUHL, sénatrice écologiste de Paris, vice-présidente de la commission des affaires économiques et rapporteure de la Commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution.

