Sens Public du 24 mars 2026

Les élections municipales terminées, les partis politiques se préparent déjà pour la présidentielle de 2027. Au sein du bloc central, Édouard Philippe et Gabriel Attal se préparent. À gauche, après les alliances entre LFI et le PS au second tour des municipales et plusieurs échecs, Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, appelle à la dém... ission d’Olivier Faure, pour établir une « ligne claire » contre LFI en vue de 2027. De son côté, François Hollande s'est dit opposé à une alliance ou une primaire de la gauche hors LFI. Chez Les Républicains, le député Laurent Wauquiez a défendu une primaire allant du centre jusqu'à Sarah Knafo. Xavier Bertrand et Michel Barnier y sont clairement opposés. Et plusieurs responsables, comme Valérie Pécresse, comptent aussi demander « une clarification » à Bruno Retailleau après son refus de choisir, à Nice, entre Christian Estrosi (Horizons) et Eric Ciotti (UDR-RN). Les bureaux politiques des LR et du PS promettent d’être houleux ce mardi soir, avec une question centrale : Comment éviter un duel Bardella/Mélenchon en avril 2027 ? On en parle avec Bruno CAUTRÈS, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues : Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble), Vincent MARTIGNY, politologue, professeur de science politique à l’Université Côte d’Azur et à l’École Polytechnique et a dirigé l'ouvrage collectif : “Les Temps nouveaux : En finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses” (Seuil) et Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la guerre au Moyen-Orient. Au 25ème jour de la guerre en Iran, le régime des mollahs tient toujours debout. Donald Trump cherche une porte de sortie à ce conflit. S'il avait posé un ultimatum de 5 jours à l'Iran pour débloquer le détroit d'Ormuz, le président américain est revenu sur sa décision : il stoppe les attaques sur les sites énergétiques en déclarant avoir entamé des "discussions très productives" avec le régime. Le ministre iranien des Affaires étrangères a cependant démenti toute négociation avec Washington. Pendant ce temps-là, l'armée israélienne mène des frappes intensives en direction d'Ispahan et annonce vouloir s'emparer d'une zone de "sécurité" jusqu'au fleuve Litani, au sud du Liban. La France réagit et demande à Israël de "s'abstenir" de s'emparer de cette zone. L'armée française, par ailleurs engagée auprès de ses alliés des pays du Golfe, participe à leur défense et protection. Face à l'escalade entre l'Iran, les États-Unis et Israël, Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale. L'armée française va-t-elle être à court de munitions pour soutenir ses alliés dans la région ? Doit-on croire Donald Trump quand il affirme que des négociations fructueuses sont en cours ? Pourquoi l’armée israélienne rappelle 400 000 réservistes ? On en débat avec Hasni ABIDI, politologue spécialiste du monde arabe, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) à Genève et auteur de “Le Moyen-Orient selon Donald Trump” (Erick Bonnier), Yasmina ASRARGUIS, chercheuse associée à l’université de Princeton et à la Fondation Jean-Jaurès et autrice “Le mirage de la paix” (Passés composés) et Patricia ALLÉMONIÈRE, grand reporter spécialiste des relations internationales et autrice de "Géopolitique du Sahel" (PUF).

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