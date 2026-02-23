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Sens Public du 24 mars 2026

Les élections municipales terminées, les partis politiques se préparent déjà pour la présidentielle de 2027. Au sein du bloc central, Édouard Philippe et Gabriel Attal se préparent. À gauche, après les alliances entre LFI et le PS au second tour des municipales et plusieurs échecs, Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, appelle à la dém...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/03/2027

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