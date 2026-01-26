Sens public du 25 février 2026

Ce mercredi 25 février 2026, se tient une séance de discussions entre patronat et syndicats pour trouver un accord sur l'assurance chômage. Le gouvernement a demandé de trouver "au moins" 400 millions d'euros d'économies sur les ruptures conventionnelles. Mais les divergences persistent et les négociations restent bloquées. Les organisations d'employe... urs défendent un objectif plus exigeant que celui du gouvernement : 1 milliard d'euros d'économies par an. Les syndicats excluent quant à eux toute réduction des droits des travailleurs. Les grandes entreprises vont-elles trop loin ? Faut-il durcir les droits au chômage ? Le système français est-il plus ou moins protecteur que celui de nos voisins européens ? On en débat avec Bertrand MARTINOT, expert associé sur les questions sociales à l'Institut Montaigne, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy et auteur avec Franck Morel, de "Le travail est la solution" (Hermann), Béatrice MATHIEU, grand Reporter à l'Express, spécialiste des questions économiques et Bruno COQUET, docteur en économie, président de UNO - Etudes & Conseil et chercheur associé à l'OFCE. En deuxième partie, Sens public s'intéresse à la question du logement dans le cadre des élections municipales. Le logement est une thématique majeure des élections municipales prévues le 15 et 22 mars 2026. Le secteur du logement est en crise : manque de logements sociaux, hausse des taux, mal-logement, vacances et perte de vitalité des villes... Cependant, les maires sont déterminés à agir davantage. Selon l'institut de recherche et de formation sur le logement IDHEAL, la majorité des élus des communes de moins de 50 000 habitants voudraient, au cours de leur prochain mandat maintenir, la mixité sociale. Quel pouvoir ont les maires en matière de logement ? Les communes respectent-elles le taux obligatoire de logements sociaux imposé par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) ? Comment limiter la hausse des prix des biens et permettre l'accès à la location et à la propriété ? On en parle avec Catherine SABBAH, déléguée générale de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement (IDHEAL), Cédric CHEVALIER, sénateur Horizons de la Marne, vice-président de la commission de l'Aménagement du territoire et membre de la délégation aux collectivités territoriales et Pierre MADEC, économiste à l'OFCE, spécialiste des questions de logement et enseignant à Sciences Po Paris.

Voir plus