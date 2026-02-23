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Sens Public du 25 mars 2026

Alors que la guerre en Iran s'éternise, les prix de l'essence grimpent toujours et risquent de plonger la France dans un "choc pétrolier", pour reprendre les termes du ministre de l’économie. Roland Lescure est ensuite revenu sur sa déclaration en estimant que la France « est mieux préparée » et « moins exposée » que ses « voisins européens ou...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/03/2027

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