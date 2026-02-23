Sens Public du 25 mars 2026

Alors que la guerre en Iran s'éternise, les prix de l'essence grimpent toujours et risquent de plonger la France dans un "choc pétrolier", pour reprendre les termes du ministre de l’économie. Roland Lescure est ensuite revenu sur sa déclaration en estimant que la France « est mieux préparée » et « moins exposée » que ses « voisins européens ou... que les pays asiatiques » par la conjoncture actuelle dans le détroit d’Ormuz. À ce stade, le gouvernement a annoncé des mesures de soutien pour les pêcheurs et les transporteurs. Mais pour les acteurs de ces secteurs, ces mesures sont insuffisantes. De retour au Parlement, les députés et sénateurs critiquent également les mesures gouvernementales. Marine Le Pen accuse l'exécutif d'être un "profiteur de crise" avec la hausse du rendement des taxes sur le carburant. Le Rassemblement national demande une baisse des taxes et La France insoumise souhaite, quant à elle, un blocage des prix. Le Premier Ministre, Sébastien Lecornu leur ferme la porte, en expliquant n'avoir aucune marge de manœuvre budgétaire. Peut-on parler d'un nouveau choc pétrolier ? La situation actuelle est-elle comparable à celle de 1973 ou 1979 ? Que font nos voisins européens ? On en débat avec Isabelle THIS SAINT-JEAN, économiste et professeure à l’Université Sorbonne Paris Nord, Frédéric SCHAEFFER, chef du service France des Echos et Thomas GRJEBINE, économiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d'informations internationales) et responsable du programme “Macroéconomie et finance internationales”. En deuxième partie d'émission, Sens Public revient sur les résultats des élections municipales et se pose la question : la France est-elle vraiment de droite ? Les résultats des municipales sont tombés depuis 4 jours, et c'est l'heure du bilan : quelle sociologie du vote peut-on analyser à ce stade ? La droite sort gagnante de ces élections en nombre de voix et de communes gagnées. La France est-elle pour autant majoritairement de droite ? Une certaine porosité entre l'électorat LR et le RN a pu s’observer dans certaines communes, notamment pour soutenir des candidats de droite au 2nd tour. Du côté de la gauche, le PS remporte les grandes villes comme Paris, Marseille ou encore Strasbourg, alors que LFI gagne certaines banlieues. Au-delà de ce découpage, qui vote PS et qui vote LFI ? Et qu’est-ce qui caractérise le vote rural ? On en parle avec Anne-France TAICLET, maîtresse de conférences en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Clémentine GUILBAUD DEMAISON, responsable de projets pour Destin commun, créatrice du podcast “Vie des maires” et qui va à la rencontre des maires de toute la France et Sophie COIGNARD, journaliste au Point et autrice de “Arbres en danger : Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel).

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