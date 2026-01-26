Sens Public du 26 février 2026

Après l'échec des deux motions de censure déposées par LFI et le RN, l'heure pour le gouvernement est au remaniement. Rachida Dati, ancienne ministre de la Culture est partie pour s'engager pleinement dans sa campagne municipale pour Paris. Amélie de Montchalin et Charlotte Parmentier-Lecocq sont également sur le départ. Du côté local, les élection... s municipales approchent et certains candidats sont en difficulté : Édouard Philippe au Havre, Rachida Dati à Paris, François Bayrou à Pau... Combien de ministres seront concernés par le remaniement ? A quel point l'étiquette macroniste est-elle lourde à porter pour les candidats aux municipales ? On en débat avec Thibaud MULIER, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à l'Université Paris Nanterre, Émilie ZAPALSKI, communicante politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil et Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à l'Iran. Ce jeudi 26 février 2026, s'ouvre à Genève la troisième session de pourparlers entre les représentants diplomatiques étatsuniens et iraniens. Les sujets des négociations sont notamment le nucléaire iranien et les sanctions économiques imposées sur Téhéran. Cette rencontre intervient alors que 150 à 200 appareils militaires étatsuniens ont été déployés au Moyen-Orient. Au même moment, le régime des mollahs reste fragile. Les étudiants iraniens ont repris les manifestations depuis le samedi 21 février. Ces mobilisations vont-elles tenir longtemps ? Comment le régime des mollahs arrive-t-il à couper sa population du monde ? Quel futur pour la paix au Moyen Orient ? On en parle avec Yasmina ASRARGUIS, chercheure associée à l'université de Princeton et à la Fondation Jean-Jaurès, auteure "Le mirage de la paix" (Passés composés), Karim Émile BITAR, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient et Sorour KASMAÏ, romancière, traductrice et éditrice franco-iranienne et directrice de la collection Horizons persans aux éditons Actes Sud, autrice de "Le cimetière de verre" (Actes Sud), et "Ennemi de Dieu" (Robert Laffont).

