Sens Public du 26 janvier 2026

Deux semaines après la mort de Renée Good, Minneapolis est de nouveau frappée par un drame. Alex Pretti, infirmier et manifestant de 37¿ans, a été tué lors d’une altercation avec des agents de la Border Patrol. Ce second décès ravive les tensions autour des opérations de l’ICE, vivement contestées par les démocrates mais défendues sans relâ... che par l’administration Trump. Ces actes seront-ils jugés¿? La démocratie américaine fonctionne-t-elle encore normalement¿? Les élections de mi-mandat pourront-elles se dérouler dans un climat correct ? On en parle avec : Ludivine GILLI, Directrice de l’Observatoire Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès, Autrice de “La révolution conservatrice aux Etats-Unis" (L’Aube) ; Pierre BOURGOIS, Maître de conférences en science politique à l'Université catholique de l'Ouest, Spécialiste des Etats-Unis, auteur de “Le néo conservatisme américain. La démocratie pour étendard” aux Presses Universitaires de France et Ben BARNIER, Grand Reporter à France Télévisions En deuxième partie, Sens Public revient sur la situation en Iran. Dans un pays toujours coupé d’Internet, il reste difficile de recenser les victimes et de connaître la situation sur le terrain. En parallèle, le président américain a annoncé ce jeudi 22 janvier qu’une armada navale se dirigeait vers le golfe Persique, maintenant ainsi la pression sur Téhéran. Les manifestations se sont-elles arrêtées¿? Comment évaluer le nombre de morts¿? Le déploiement d’un des porte-avions les plus puissants de la marine américaine annonce-t-il forcément des frappes aériennes ? Et si tel était le cas, quelles cibles seraient visées¿? On en débat avec: David RIGOULET-ROZE, Chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS), Rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, Chercheur associé à l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA), Auteur de “La République islamique d’Iran en crise systémique” (L’Harmattan) ; Sorour Kasmaï, Romancière, Traductrice et éditrice franco-iranienne, Directrice de la collection Horizons persans aux éditons Actes Sud, Autrice de “Le cimetière de verre” (Actes Sud), et le dernier, “Ennemis de dieu” (Robert Laffont) et Armin AREFI, Grand reporter au Point, Spécialiste du Proche et Moyen-Orient

