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Sens Public du 26 mai 2026

Selon notre dernier sondage réalisé par Odoxa, Édouard Philippe, donné favori pour la présidentielle, chute dans les intentions de vote à la 3ème position. Relativement discret depuis sa victoire au Havre, le candidat Horizons perd son avance face à Gabriel Attal, son nouveau rival qui a déclaré sa candidature pour 2027 ce weekend. Selon l'étude, ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/05/2027

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