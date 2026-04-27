Sens Public du 26 mai 2026

Selon notre dernier sondage réalisé par Odoxa, Édouard Philippe, donné favori pour la présidentielle, chute dans les intentions de vote à la 3ème position. Relativement discret depuis sa victoire au Havre, le candidat Horizons perd son avance face à Gabriel Attal, son nouveau rival qui a déclaré sa candidature pour 2027 ce weekend. Selon l'étude, ... Jean-Luc Mélenchon menace désormais Édouard Philippe pour la qualification au second tour. Jordan Bardella s'impose quant à lui à la 1ère place. L’hypothèse d’un second tour Bardella/Mélenchon devient-elle crédible ? Ce baromètre va-t-il servir d’électrochoc pour que le reste de la gauche s’unisse derrière un seul candidat ? Jean-Luc Mélenchon arrivera-t-il à séduire pour de bon l'électorat de gauche ? On en débat avec Céline BRACQ, co-fondatrice et directrice générale de l’Institut de sondages Odoxa, Pascal PERRINEAU, professeur des Universités à Sciences Po Paris et auteur avec Anne Muxel de “Inventaire des peurs françaises. La société à l’aune d’un sentiment” (Odile Jacob) et Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine perd en popularité à l'approche des élections législatives en Russie. La guerre en Ukraine, qui dure maintenant depuis plus de 4 ans, met en difficulté l'économie russe et les blocages d'internet de plus en plus fréquents suscitent la colère de la société civile. Le Président russe ressort alors de vielles recettes de communication pour gonfler sa popularité. Est-il plus fragile qu’il n’y parait ? Pourquoi vient-il de renforcer les mesures de sécurité autour de lui ? Pourrait-il mettre fin à la guerre en Ukraine cet été ? On en parle avec Clémentine FAUCONNIER, politiste, maîtresse de conférences à l’Université de Haute-Alsace et autrice de “La Russie de Poutine du tournant autoritaire à la guerre” qui vient de paraître au Cavalier Bleu, Paul GOGO, journaliste et correspondant en Ukraine puis à Moscou et auteur de "Moscou Parano" (éditions du Rocher) et Julien VERCUEIL, professeur d’économie et vice-président de l’Institut national des langues et cultures orientales (INALCO).

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