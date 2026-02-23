Sens Public du 26 mars 2026

La bataille pour la présidentielle ravive les divisions chez Les Républicains. David Lisnard a claqué la porte, Bruno Retailleau ne veut pas des primaires ouvertes aux partis du centre alors que le Président du Sénat, Gérard Larcher y est favorable. Mais les potentiels candidats pour l'élection présidentielle sont nombreux : Bruno Retailleau, David L... isnard, Xavier Bertrand et peut-être Laurent Wauquiez ou Gérard Darmanin, puis au centre Édouard Philippe et certainement Gabriel Attal et enfin Sarah Knafo à l'extrême droite. C’est un choix stratégique majeur qui se joue à l'approche de 2027. Que souhaitent les électeurs LR ? La droite va-t-elle s’arrimer au centre ou céder aux sirènes du RN ? On en débat avec Jean GARRIGUES, historien, président de la Commission internationale d’histoire des assemblées et auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob), Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA et Carole BARJON, éditorialiste politique à la Revue politique et parlementaire. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la guerre au Moyen-Orient. C'est l’heure du choix pour les États-Unis : entrer dans de vraies négociations avec l’Iran ou porter un coup fatal. C’est la dernière menace que Donald Trump a faite cet après-midi. Dans le même moment, des négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran se déroulent par le biais du Pakistan. Mais, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghtchi, a déclaré que l’Iran n’avait « pas l’intention de négocier » et comptait « continuer à résister ». Du côté de l'Iran, la surveillance de la population s'accentue, qui reste coupée du monde à cause du blocus internet mis en place par le régime des mollahs. Comment le peuple iranien vit-il sous les bombes depuis près d’un mois ? Quel pourrait-être le coup fatal porté par Donald Trump ? Une opération terrestre est-elle envisageable ? Qui sont les nouveaux visages du pouvoir iranien ? On en parle avec David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, chercheur associé à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et auteur de “La République islamique d’Iran en crise systémique” (L’Harmattan), Aïda TAVAKOLI, doctorante franco-iranienne, présidente de l’association We are Iranian students et membre de Guerrières de la paix et Fariba HACHTROUDI, écrivaine, présidente de l’association Mohsen Hachtroudi et autrice de “Guerre en Iran. Journal de bord 2025-2026” (Chèvre-feuille étoilée).

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