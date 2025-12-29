Sens Public du 27 janvier 2026

Lundi 26 janvier, les députés ont adopté par 130 voix contre 21 une proposition de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux personnes de moins de 15 ans. Si le Sénat donne également son feu vert, la France deviendrait le premier pays européen à mettre en place une telle mesure. Cette initiative, déjà expérimentée en Australie, e... st-elle réellement efficace¿? Quels effets les réseaux sociaux ont-ils sur les adolescents¿? Comment faire face, en tant que parent, au cyberharcèlement de son enfant ? On en débat avec : Catherine MORIN-DESAILLY, Sénatrice de la Seine-Maritime, Membre de la commission de la Culture, Vice-présidente de la commission des Affaires européennes; Justine ATLAN, Directrice de l’association e-Enfance et du numéro national 3018 contre le harcèlement et les violences numériques et Sylvie CHOKRON, Neuropsychologue, Directrice de recherche au CNRS, Autrice de “Plongez dans votre cerveau” (Presse de la Cité) En deuxième partie, Sens Public revient sur les municipales. Après s’être intéressé au RN, Sens Public se penche désormais sur les Républicains. Le parti traditionnel de droite semble perdre de sa popularité, y compris au sein de sa propre base électorale. En parallèle, à un mois et demi des élections municipales, la droite et l’extrême droite n’ont jamais été aussi proches, et la question d’une union des droites revient au centre des débats... Que reste-t-il des Républicains¿? Ont-ils encore des chances de conquérir Paris, Lyon et Marseille¿? Risquent-ils de perdre du terrain face au RN dans les campagnes et les villes moyennes¿? Sont-ils divisés sur la perspective d’une union des droites ? On en parle avec : Claire CONRUYT, Journaliste politique au journal Le Figaro, chargée du suivi de la droite (LR); Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des Assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) et Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d’Odoxa

