Sens Public du 27 mai 2026

Cette dernière semaine de mai bat des records avec des pics de température qui frôlent les 40 degrés. Mais si le phénomène est exceptionnel, il va devenir de plus en plus fréquent en France et dans toute l'Europe. Ces fortes chaleurs menacent l'agriculture qui se retrouve perturbée par des variations de températures brutales, les ressources en eau b... aissent de plus en plus et les équilibres des écosystèmes de la biodiversité sont également touchés. Quelles conséquences pour les humains, la faune et la flore ? Pourquoi est-ce préoccupant pour notre agriculture ? Comment nous adapter à ces vagues de chaleur précoces ? On en débat avec Françoise VIMEUX, climatologue et directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, Esther CRAUSER-DELBOURG, économiste de l’eau, enseignante à HEC et fondatrice de Water Wiser et Tatiana GIRAUD, chercheuse en biologie évolutive, membre de l’Académie des sciences, directrice de recherche au CNRS et autrice de “La biodiversité en infographies. L'urgence du vivant : comprendre pour agir” (Tana Editions). En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à l'intelligence artificielle dans le carde de la présidentielle de 2027. La prochaine élection présidentielle va-t-elle se jouer sur le terrain de l’IA ? Utilisée par les équipes des candidats, par les électeurs pour s’informer ou faire leur choix, par des États étrangers qui veulent fracturer la démocratie française, l’intelligence artificielle sera omniprésente dans la campagne 2027. Les municipales avaient déjà été parasitées avec certains candidats pris pour cible par des deepfakes. Comment encadrer l'IA ? Quels risques de manipulation ? Et d'ingérences extérieures ? On en parle Jean-Daniel LÉVY, directeur délégué de l’institut de sondages Toluna Harris Interactive, Julie MARTINEZ, directrice générale du think tank France Positive et autrice de “IA et Fake News - Sommes-nous condamnés à la désinformation ?” paru chez Flammarion et Ophélie COELHO, spécialiste de la géopolitique du numérique, chercheuse associée à l’IRIS et autrice de “Géopolitique du numérique : l'impérialisme à pas de géants” aux éditions de l’Atelier.

Voir plus