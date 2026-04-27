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Sens Public du 27 mai 2026

Cette dernière semaine de mai bat des records avec des pics de température qui frôlent les 40 degrés. Mais si le phénomène est exceptionnel, il va devenir de plus en plus fréquent en France et dans toute l'Europe. Ces fortes chaleurs menacent l'agriculture qui se retrouve perturbée par des variations de températures brutales, les ressources en eau b...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/05/2027

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