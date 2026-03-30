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Sens Public du 28 avril 2026

Selon notre sondage Odoxa-Mascaret, 70% des Français pensent que la campagne présidentielle a déjà commencé et 73% souhaitent l’organisation de primaires pour désigner les candidats. Le second enseignement du baromètre est que la popularité des favoris pour l'élection présidentielle évolue déjà. Si Jordan Bardella domine toujours le classement...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/04/2027

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