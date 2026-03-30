Sens Public du 28 avril 2026

Selon notre sondage Odoxa-Mascaret, 70% des Français pensent que la campagne présidentielle a déjà commencé et 73% souhaitent l’organisation de primaires pour désigner les candidats. Le second enseignement du baromètre est que la popularité des favoris pour l'élection présidentielle évolue déjà. Si Jordan Bardella domine toujours le classement... , il chute de 3 points. Le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko fait son entrée parmi les personnalités politiques et se place à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. De leur côté, Gabriel Attal et Bruno Retailleau enregistrent leur meilleure percée et se rapprochent d’Édouard Philippe. On en parle avec Rachel GARRAT-VALCARCEL, journaliste politique et autrice de la newsletter “Blocs et partis”, Pascal PERRINEAU, professeur des Universités à Sciences Po Paris et co-auteur avec Anne Muxel de “ Inventaire des peurs françaises. La société à l’aune d’un sentiment” (Odile Jacob) et Gaël SLIMAN, président et co-fondateur d’Odoxa. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la violence dans notre société. Entre la mort de Quentin Deranque, la violence des débats entre les élus parlementaires, le sentiment d'insécurité qui grandit chez les Français, la question est au cœur des médias : la société française est-elle de plus en plus violente ? Il y a ce que ressentent les Français, ce que renvoient les réseaux sociaux et l’actualité politique, mais que disent les statistiques de la délinquance ? La violence politique que l'on connaît aujourd'hui est-elle inédite ? Que montre l'histoire politique française ? On en débat avec Clément LEBOURG, rédacteur en chef de la revue Mermoz, directeur des Programmes du Cercle des économistes et des rencontres économiques d’Aix en Provence, Xavier CRETTIEZ, professeur de science politique à Sciences Po-Saint-Germain-en-Laye, membre de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et auteur avec Nathalie Duclos de « Violences politiques » paru chez Armand Colin et Béatrice BRUGÈRE, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO.

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