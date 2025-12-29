Public Sénat
Le direct
Sens Public

Sens Public du 28 janvier 2026

Alors que la répression se poursuit en Iran, Donald Trump renouvelle ses menaces, envoie une nouvelle armada, tout en appelant le régime des mollahs à entamer des négociations. Que cherche-t-il à obtenir¿? Le déploiement du groupe aéronaval et du porte-avions Abraham Lincoln peut-il suffire à provoquer un changement de régime¿? Une intervention po...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/01/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public