Sens Public du 28 janvier 2026

Alors que la répression se poursuit en Iran, Donald Trump renouvelle ses menaces, envoie une nouvelle armada, tout en appelant le régime des mollahs à entamer des négociations. Que cherche-t-il à obtenir¿? Le déploiement du groupe aéronaval et du porte-avions Abraham Lincoln peut-il suffire à provoquer un changement de régime¿? Une intervention po... urrait-elle embraser la région ? On en débat avec : Karim Emile BITAR, Enseignant à Sciences Po Paris, Spécialiste du Moyen-Orient ; Guillaume LASCONJARIAS, Historien militaire, Professeur associé à Sorbonne-Université et Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud) En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au masculinisme. Les théories masculinistes, autrefois peu visibles, circulent aujourd’hui sur des plateformes comme TikTok, Instagram ou encore YouTube. Entre conseils sportifs, techniques de séduction et propos ouvertement dégradants envers les femmes, cette diffusion massive expose les plus jeunes, en quelques clics, à la misogynie, accusant les femmes d’avoir trop de pouvoir et présentant les hommes comme menacés. Qui sont ces masculinistes¿? Quels dangers représentent leurs discours sur les réseaux sociaux, en particulier pour les adolescents¿? Et quels liens entretiennent-ils avec certains courants politiques ou religieux¿? On en parle avec : Dominique VERIEN, Sénatrice Union centriste de l’Yonne, Présidente au Sénat de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; Peggy SASTRE, Journaliste au Point, Essayiste, auteure de “Sexe, Science & Censure” aux éditions de l’Observatoire et Céline PIQUES, Porte-parole de l’association “Osez le Féminisme !”, Co-rapportrice du Rapport du Haut Conseil à l’Egalité sur l’Etat des lieux du sexisme en France : la menace masculiniste

