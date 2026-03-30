Sens Public du 29 avril 2026

La guerre au Moyen-Orient entame son troisième mois. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué et les négociations entre Washington et Téhéran sont au point mort. Donald Trump a refusé la dernière proposition du régime iranien qui consistait à ouvrir le détroit d'Ormuz pour ensuite négocier sur le nucléaire. Le président des États-Unis a durci le... ton sur le réseau social Truth et envisage de prolonger le blocus afin d'asphyxier l'économie iranienne. Alors que les répercussions du blocage du détroit d'Ormuz se font ressentir jusqu'aux États-Unis, le chef du Pentagone, Pete Hegseth devait rendre des comptes devant les députés américains aujourd’hui. Le Congrès va également décider le 1er mai s’il autorise le président à poursuivre son opération militaire. Donald Trump est-il enlisé ou va-t-il réussir à faire céder l’Iran ? Des négociations vont-elles aboutir ? Qui est le véritable gagnant de ce conflit ? On en débat avec Hala KODMANI, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à Libération, Karim-Émile BITAR, professeur de science politique à Sciences Po Paris et à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche et Moyen-Orient et Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à l'augmentation des arrêts maladie. Selon une étude d'AXA, le nombre d'arrêts maladie n'a jamais été aussi important, avec une augmentation de 50% par rapport à 2019. Sébastien Lecornu alerte sur cette "dérive très préoccupante" qui serait susceptible d'aggraver le déficit public. Le gouvernement souhaite s'attaquer aux comportements abusifs mais aussi mettre en place de la prévention et des solutions pour que les personnes arrêtées reprennent le travail le plus vite possible. Pourquoi l’absentéisme a-t-il progressé de près de 50% en 6 ans ? Est-ce lié à la fraude, aux téléconsultations ou à la dureté du monde du travail ? Pourquoi les jeunes de moins de 30 ans sont-ils particulièrement touchés ? On en parle avec Thomas BREDA, directeur de recherche au CNRS et chercheur à l’École d’économie de Paris et à l’Institut des politiques publiques, Anthony CONTAT, membre du bureau national de l’ANDRH (Association nationale des DRH), DRH du groupe Aktid et Élisabeth DOINEAU, sénatrice centriste de la Mayenne et rapporteure générale de la commission des affaires sociales.

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