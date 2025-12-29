Sens Public du 29 janvier 2026

Faut-il s’inquiéter de l’état de la santé mentale de Donald Trump ? Depuis le début de son second mandat, les signaux d’alerte se multiplient et chaque jour le président nous présente des décisions controversées. De sa nièce au premier ministre slovaque en passant par les journalistes américains, l'hypothèse d'éventuels troubles psychiatriq... ues non diagnostiqués est publiquement formulée. Le président des États-Unis a-t-il perdu la raison ? Est-ce une manipulation de ses adversaires ? Une stratégie pour déstabiliser ses interlocuteurs ? On en parle avec : Marjorie PAILLON, Journaliste spécialiste de la vie politique américaine et de la tech; Didier LAURAS, Coordinateur de la couverture 24/24 des Etats-Unis pour l’AFP et : Jérôme VIALA-GAUDEFROY, Docteur en civilisation américaine, Auteur de “Les mots de Trump” (Dalloz), Chargé de cours à Sciences Po Paris En deuxième partie, Sens Public s'intéresse aux risques climatiques dans le cadre des municipales. À six semaines des élections municipales, Sens Public se penche cette fois sur le climat. Face aux catastrophes naturelles et aux alertes répétées des scientifiques, la transition écologique s’impose dans le quotidien des électeurs et implique des investissements lourds pour mieux se protéger. La question écologique occupe-t-elle encore une place centrale dans le débat public ? Que peuvent faire les maires ? Que vont devenir les ZFE ? Et les polluants éternels ? On en débat avec : Marie BELLAN, Journaliste en charge de l'Environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat aux Echos ; Lucile SCHMID, Présidente du think tank “La Fabrique Ecologique” et Jean-François VIGIER, Maire de Bures-sur-Yvette, Vice-président de l’AMF, Co-président de la commission Transition écologique

