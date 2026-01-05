Sens Public du 3 Février 2026

Au total, 3 millions de pages, 2 000 vidéos et plus de 180 000 photos liées à l’affaire du prédateur sexuel Jeffrey Epstein ont été publiées par la justice américaine. Allant de Donald Trump à Jack Lang, d’Elon Musk à la princesse de Norvège, sans oublier les époux Clinton ou un ancien ministre travailliste britannique, de nombreux noms s'ajo... utent à une liste déjà longue. Entre accusations et interprétations, les documents laissent planer des doutes sur leur éventuelle complicité ou leur connaissance des activités de ce pédocriminel. On en parle avec : Tristan CABELLO, Historien spécialiste des Etats-Unis, Maître de conférences à Johns Hopkins University de Baltimore, Auteur de “La victoire de Zohran Mamdani à New York. Un laboratoire pour la gauche” (Textuel, à paraitre le 11 février) ; Patrick MARTIN-GENIER, Enseignant à Sciences Po, Spécialiste des questions européennes et internationales, Auteur de “L’Europe a-t-elle un avenir” (Studyrama) et Anthony BELLANGER, Editorialiste à France Info TV, Spécialiste des questions internationales En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à la santé dans le cadre des municipales Déserts médicaux, maternité, renoncement aux soins, pollution...partout en France, les communes font face à des difficultés d’accès à la santé. À l’approche des élections municipales de 2026, la santé et le rôle des maires se retrouvent au cœur des débats. Comment attirer les médecins ? Empêcher la fermeture d’une maternité ? Quels sont les pouvoirs du maire en matière de santé ? On en débat avec : Maude LUHERNE, Directrice du Réseau Français Villes-Santé de l’OMS ; Marie FOULT, Journaliste santé chez Contexte ; Fanny LACROIX, Maire de Châtel-en-Triève, en Isère, Vice-Présidente de l'Association des Maires Ruraux de France et Martial JARDEL, Médecin généraliste, Président de l’association « Médecins solidaires »

Voir plus