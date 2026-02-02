Sens Public du 3 mars 2026

Au quatrième jour du conflit en Iran, la région continue de s'embraser. Les frappes américaines et israéliennes redoublent. Les dignitaires du régime iranien sont toujours visés, notamment le triumvirat censé superviser la succession de l’Ayatollah Khamenei. Israël a entamé une incursion terrestre au sud du Liban tout en voulant créer une zone ta... mpon. Le Hezbollah réplique en déclenchant une nouvelle attaque contre une base militaire dans le nord d'Israël. Les pays du Golfe ainsi que le Kurdistan irakien sont également touchés par les tirs iraniens. Du côté des États-Unis, le président Donald Trump s'est dit prêt à envoyer des troupes au sol en Iran "si nécessaire". Les pays du Golfe entreront-ils en guerre ? Quel est le risque de s’engager dans un conflit sans fin ? Benyamin Netanyahou et Donald Trump ont-ils les mêmes objectifs ? On en débat avec Marjorie PAILLON, journaliste spécialiste de la vie politique américaine et de la tech, Brigitte ADÈS, grand reporter pour la revue Politique internationale, autrice du roman sur l’Iran “Les exilés du paradis” aux éditions Portaparole et Jean-Paul CHAGNOLLAUD, professeur des Universités et président d’honneur de l’IREMMO (Institut de Recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient), auteur d’“Oublier ou punir - Justice pénale internationale et politique ” qui vient de paraître au Cavalier Bleu. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse aux répercussions économiques du conflit en Iran. Depuis le début du conflit en Iran, le détroit d'Ormuz est bloqué. Ce canal maritime voit transiter un cinquième des exportations de pétrole et de gaz naturel liquéfié du monde. La situation s'est aggravée lorsque l'Iran a frappé deux des sites de QatarEnergy. Son usine de Ras Laffan a annoncé, depuis lundi, avoir arrêté la production de gaz naturel liquéfié. Conséquence : les prix mondiaux du pétrole et surtout du gaz ont décollé. En France, le ministre de l'Économie, Roland Lescure se veut rassurant, et évince tout "risque d'approvisionnement à court terme". À quel point le blocage du détroit d’Ormuz fragilise l’économie mondiale ? Qui dépend du pétrole et du gaz qui transitent par le détroit ? Quelles sont les répercussions économiques pour la France ? On en parle avec Éric ALBERT, journaliste Économie au Monde, Nicolas GOLDBERG, expert Énergie chez Colombus Consulting et Terra Nova et Stéphanie VILLERS, conseillère économique à PwC France.

