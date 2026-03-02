Sens Public du 30 mars 2026

À mesure que la guerre en Iran s'enlise, les conséquences économiques deviennent de plus en plus lourdes pour la France. Face à cette situation, le gouvernement prévoit pour le mois d'avril, un plan d'aide de 70 millions d'euros pour les secteurs les plus touchés par la hausse des prix du carburant. Sont concernés : la pêche, l'agriculture et les tra... nsports. Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail et des Solidarités, a détaillé ce matin ce plan d'aide avec le recours à du chômage partiel et la gestion d'un déficit public. Les mesures sont jugées insuffisantes par les acteurs des différents secteurs : Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA, a été reçu à Matignon, tandis que les routiers manifestent aujourd'hui à Paris. L’équation impossible que le Premier Ministre doit résoudre est la suivante : Comment aider ces professions et les Français les plus durement touchés par la crise énergétique, sans creuser encore plus notre dette abyssale ? On en débat avec Nicolas GOLDBERG, expert Énergie chez Colombus Consulting et Terra Nova, Adina REVOL, essayiste, professeure à Sciences Po Paris, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France et autrice de “Rompre avec la Russie. Le Réveil énergétique européen” paru chez Odile Jacob et Marc VIGNAUD, journaliste au service économie à L’Opinion. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux conséquences de la guerre en Iran sur la Chine. Il y a maintenant un mois que la guerre en Iran a commencé. Si le régime des mollahs est affaibli par les multiples frappes israélo-américaines, qu'en est-il de son partenaire la Chine ? Armes, pétrole, infrastructures, les liens entre les deux pays sont anciens. La Chine est touchée par ce conflit à cause du blocage du détroit d'Ormuz. 90% du pétrole iranien qui y transite est destiné à la Chine. Mais le conflit au Moyen-Orient peut aussi relancer les cartes pour Xi Jinping. Le président chinois peut profiter de la crise pour se proposer en nouveau partenaire commercial avec ses voisins asiatiques. Par ailleurs, les relations sino-américaines sont en jeu dans ce conflit. Pékin, en difficulté économique, veut entamer une période de détente avec Washington. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, se positionne en tant que médiateur et défend ainsi un cessez-le-feu. L’Empire chinois pèse-t-il de tout son poids diplomatique pour forcer les mollahs à négocier ? À quel point la Chine est-elle dépendante de l'Iran pour son approvisionnement en ressources énergétiques ? Comment Pékin scrute le déploiement militaire américain au Moyen-Orient, qui affaiblit la présence des États-Unis en Asie ? Et quelles leçons pour une hypothétique intervention à Taïwan ? On en parle avec Marianne PÉRON-DOISE, directrice de recherche à l’IRIS, co-responsable du programme Asie-Pacifique, directrice de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique et autrice de “Géopolitique des mers et des océans” (à paraitre le 10 avril chez Tallandier), Pierre-Antoine DONNET, rédacteur en chef d'Asia Magazine et auteur de “Taïwan. Survivre libres” (Nevicata) et Elvire FABRY, directrice du programme Commerce et sécurité économique à l’Institut Jacques Delors.

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