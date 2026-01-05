Sens Public du 4 février 2026

Mardi 3 février, les juges ont requis contre Marine Le Pen une peine de cinq ans d’inéligibilité, sans exécution provisoire, dans l’affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du Front national. Si cette peine venait à être confirmée, elle mettrait un terme à ses ambitions présidentielles. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter en... 2027 ? Sa stratégie de défense sera-t-elle suffisante ? Le parti Lepéniste prépare-t-il déjà l’après-le Pen ? Jordan Bardella prendra-t-il le flambeau ? On en parle avec : Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI ; Bertrand-Léo COMBRADE, Professeur de droit public à l'université de Poitiers, Responsable scientifique du pôle Droit constitutionnel chez Les Surligneurs et Nicolas BASTUCK, Rédacteur en chef "Droit et Justice" au Point, Dernier article : “Au procès en appel des assistants du FN, cinq ans d’inéligibilité requis contre Marine Le Pen" En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à l'éducation de nos enfants. Alors que près d’un français sur deux pense que les résultats scolaires sont meilleurs dans le privé, que reste-t-il de l'école publique en France ? Y-a-t-il vraiment de plus en plus d’élèves qui fuient les écoles publiques ? Comment lutter contre l'entre-soi dans les écoles privés et garantir plus de mixité sociale ? Combien coûtent les écoles privées sous contrat à l’Etat et aux collectivités ? L’école française se dirige-t-elle vers un système où l’enseignement privé serait réservé aux élèves issus de milieux favorisés ? On en débat avec : Max BRISSON, Sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques, Vice-Président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ; Clémence HOUDAILLE, Journaliste éducation à La Croix et Youssef SOUIDI, Docteur en économie, spécialiste des questions de mixité sociale à l’école, Auteur de “Vers la sécession scolaire” paru chez Fayard

Voir plus