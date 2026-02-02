Sens Public du 4 mars 2026

Au cinquième jour du conflit en Iran, les tirs dans la région du Moyen-Orient ne faiblissent pas. Au large du Sri Lanka, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien. L'armée israélienne a pénétré le sud du Liban, en prévision d'"opérations militaires" contre le Hezbollah. Le conflit se rapproche également des frontières européen... nes. Un missile balistique tiré d'Iran a été intercepté en Turquie par les systèmes de défense de l'OTAN. L'Europe est, elle, enrôlée malgré elle dans le conflit : si l'Espagne refuse d'aider Donald Trump à frapper l'Iran, la France et la Grande Bretagne déploient des forces navales dans la région dont le porte-avions Charles-de-Gaulle pour protéger leurs bases. À quoi va servir le Charles-de-Gaulle en Méditerranée ? L'Europe s'engagera-t-elle dans le conflit ? On en débat avec Joséphine STARON, docteure en philosophie, experte en géopolitique et autrice "Europe - la solidarité contre le naufrage" (Synopia Editions), Karim Émile BITAR, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient, Pierre RAZOUX, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES), auteur de "La guerre Iran-Irak" (Perrin) et de "Tsahal : nouvelle histoire de l'armée israélienne" (Perrin) et Rima ABDUL MALAK, directrice du groupe de presse libanais "L'Orient-Le Jour" et ancienne ministre de la Culture, depuis Beyrouth. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse aux services publics, à l'heure des municipales. À 10 jours des élections municipales, l'accès aux services publics se révèle être un enjeu majeur. Déserts médicaux, fermeture de bureaux de poste ou d'écoles, réduction de trajets ferroviaires, guichets de banque fermés...les Français se sentent abandonnés et les inégalités se creusent entre les territoires qui perdent de plus en plus leur vitalité et leur attractivité. Comment les maires peuvent-ils sauver leurs services publics ? Qui est responsable de leur dégradation ? Quelles conséquences sur le vote des électeurs ? On en parle avec Patrice ROBIN, maire Divers Droite de Villaines-sous-Bois dans le Val-d'Oise, président de la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France et président de l'Union des maires du Val d'Oise, Émilie AGNOUX, haute fonctionnaire territoriale, co-fondatrice du Think tank Le Sens du service public, experte associée à la Fondation Jean Jaurès et autrice du livre « Puissance Publique. Contre les démolisseurs d'État » paru aux éditions de l'Aube et Marine LAMOUREUX, grand reporter à La Croix L'Hebdo.

