Sens Public du 5 février 2026

C’est dans un contexte toujours incertain que des négociateurs ukrainiens, russes et américains se retrouvent ce jeudi 5 février à Abou Dhabi afin de tenter de relancer des pourparlers pour mettre un terme à quatre années de guerre en Ukraine. Pour le moment, seul un échange de prisonniers a eu lieu... Est-ce un marché de dupes pour l’Ukraine ? ...

Société

Thomas Hugues

1h26mn

Jusqu'au 05/02/2027

