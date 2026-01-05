Sens Public du 5 février 2026

C’est dans un contexte toujours incertain que des négociateurs ukrainiens, russes et américains se retrouvent ce jeudi 5 février à Abou Dhabi afin de tenter de relancer des pourparlers pour mettre un terme à quatre années de guerre en Ukraine. Pour le moment, seul un échange de prisonniers a eu lieu... Est-ce un marché de dupes pour l’Ukraine ? ... Pourquoi l’armée russe progresse dans le Donbass ? Emmanuel Macron va-t-il relancer le dialogue avec Vladimir Poutine ? On en débat avec : Marie JÉGO, Journaliste spécialiste de la Russie au journal Le Monde, Ancienne correspondante à Moscou ; Jérôme CLECH, Chercheur associé au Hub d’innovation technologique et d’affaires stratégiques à Sciences Po Paris, Auteur de “Les nouveaux maitres du futur” (Hermann) et Nicole GNESOTTO, Vice-présidente de l’institut Jacques Delors, Autrice “Fractures dans l'Occident: Comment en est-on arrivé là, comment en sortir ?” (Odile Jacob) En deuxième partie, Sens Public revient sur la situation en Syrie. Après la chute de Bachar al-Assad, un pouvoir de transition s’est installé à Damas sous la direction d’Ahmed al-Charaa, déterminé à reprendre le contrôle de l’ensemble du territoire syrien, y compris des régions jusqu’alors autonomes. Les kurdes qui surveillaient les djihadistes en prison, ont alors été évincés du Nord-est du pays, et depuis l’inquiétude est réelle...Combien de djihadistes détenus en Syrie ont-ils fui les camps de prisonniers ? Et parmi eux, combien de Français ? Faut-il les rapatrier ? La poudrière syrienne peut-elle réactiver la menace terroriste en France et en Europe ? Les kurdes sont-ils abandonnés par l'Occident ? On en parle avec : Julie CONNAN, Cheffe adjointe du service Monde au journal La Croix ; Wassim NASR, Journaliste France 24, Chercheur au Soufan Center à New York et Aghiad GHANEM, Directeur scientifique du Programme Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA) à Sciences Po Paris

Voir plus