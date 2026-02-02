Sens Public du 5 mars 2026

Au sixième jour du conflit au Moyen-Orient, la situation s'aggrave au Liban. Après une alerte d'évacuation lancée par Israël, les habitants de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, fuient. Face à cette avancée des troupes israéliennes dans le sud du Liban, Emmanuel Macron demande à Donald Trump et à Benyamin Netanyahou de respecter l'i... ntégrité territoriale du pays et d’éviter le risque d’une nouvelle guerre civile. Le Liban va-t-il devenir le nouvel épicentre du conflit au Moyen-Orient ? Jusqu’où ira l'armée israélienne au Liban et le Hezbollah pourra-t-il résister ? On en débat avec Thierry COVILLE, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), spécialiste de l'Iran et auteur de “L’Iran, une puissance en mouvement” aux éditions Eyrolles, Tamar SEBOK, correspondante en France du quotidien israélien Yedioth Aharonoth et Armin AREFI, grand reporter au Point. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux Écologistes, à l'approche des élections municipales. Après la vague verte des municipales en 2020, les candidats écologistes pourront-ils renouveler l'exploit en 2026 ? Dans plusieurs villes, à Grenoble, Lyon ou Bordeaux, les Écologistes se battent pour garder leur place. Avec le risque de triangulaires ou de quadrangulaires, le jeu des alliances pour le second tour va être décisif. Alliances avec le PS ou avec LFI, les stratégies diffèrent d’une ville à l’autre. Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes a posé des conditions pour des alliances avec les insoumis au second tour des municipales. Par ailleurs, l’enjeu écologique est bien moins présent dans les enjeux de ces municipales 2026, cette dimension va-t-elle compter dans le vote des électeurs ? On en parle avec Marie BELLAN, journaliste en charge de l'Environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat aux Echos, Mathieu SOUQUIÈRE, essayiste, coordinateur de l’ouvrage “Un dimanche en France” aux éditions de l’Aube et Laure SALVAING, directrice générale de l’institut de sondages Verian.

