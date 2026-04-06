Sens Public du 6 mai 2026

Après la mort de 3 passagers contaminés à l'hantavirus, le bateau de croisière MV Hondius situé en Atlantique attend d’accoster aux îles Canaries. Certains passagers ont déjà été évacués par avion médicalisé. Pour éviter d'autres contaminations, les touristes qui auraient pu les croiser sont tracés par l’Organisation Mondiale de la Santé... . L'institution se veut pour l'instant rassurante. Elle écarte un scénario à la Covid-19. Une nouvelle pandémie est-elle possible ? Ce virus mortel est-il aussi dangereux que celui de la Covid ? Quel avenir pour notre santé avec le réchauffement climatique qui favorise la propagation des maladies ? On en débat avec Nicolas BERROD, journaliste au service Futurs du Parisien - Aujourd’hui en France, Pierre-Marie ABSI LECAT, membre du groupe Santé du Shift Project, expert chez Shadow (spécialisé dans l’évaluation de l’impact sur le climat des établissements de santé) et enseignant sur les enjeux climat et santé à la faculté de médecine de Paris et Christine ROUZIOUX, professeure émérite de virologie et membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de pharmacie. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à la relation entre le patronat et la politique. Les patrons français vont-ils s’engager dans la campagne présidentielle ? Prendre parti pour un candidat, peser sur son programme, ou même se présenter et faire campagne ? La tentation est réelle et le temps des grandes manœuvres a commencé. Le Rassemblement national a notamment lancé une opération séduction auprès du Medef, en organisant déjeuner et dîner avec Marine le Pen et Jordan Bardella. Autrefois très critique envers le monde du patronat, le parti veut désormais montrer sa crédibilité. Du côté de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a échangé avec les patrons de PME. Une première pour le fondateur de LFI, qui avoue vouloir élargir sa base électorale. Mais les candidats ont-ils convaincu ces représentants du patronat ? Comment votent les patrons ? On en parle avec et Bernard VIVIER, directeur de l’Institut Supérieur du Travail, Clémence LEMAISTRE, directrice adjointe de la rédaction des Échos, Michel OFFERLÉ, professeur émérite de sociologie politique à l'École Normale Supérieure, spécialiste du monde politique et du patronat et auteur de « ce qu’un patron peut faire » aux éditions Gallimard et « Patron » chez Anamosa.

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