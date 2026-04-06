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Sens Public du 6 mai 2026

Après la mort de 3 passagers contaminés à l'hantavirus, le bateau de croisière MV Hondius situé en Atlantique attend d’accoster aux îles Canaries. Certains passagers ont déjà été évacués par avion médicalisé. Pour éviter d'autres contaminations, les touristes qui auraient pu les croiser sont tracés par l’Organisation Mondiale de la Santé...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/05/2027

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