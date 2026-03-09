Sens Public du 7 avril 2026

C’est une nouvelle que l’on attendait depuis près de 4 ans, Cécile Kohler et Jacques Paris sont de retour en France. Ils avaient été arrêtés en mai 2022 en Iran, emprisonnés dans les sinistres geôles d’Evin, avant d’être assignés à résidence à l’ambassade depuis le mois de novembre. Une bonne nouvelle, tant la menace d'un "anéantissem... ent", selon Donald Trump, est réelle. Après plusieurs ultimatums, le président des États-Unis promet cette fois de détruire "en une seule nuit" l'Iran, si le régime ne réouvre pas le détroit d'Ormuz. Faut-il croire cette menace ? Trump a-t-il les capacités de détruire l'Iran ? Comment Cécile Kholer et Jacques Paris ont réussi à être rapatriés ? On en débat avec Azadeh KIAN, professeure émérite de sociologie à l’Université Paris Cité et autrice de “Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran” (Bloomsbury), Armin AREFI, grand reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires et en duplex, Karine Rivoallan, avocate de Cécile Kohler et Jacques Paris. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la dette française. La dette française a dépassé le seuil des 3 500 milliards d’euros. La France conserve tout de même sa note A+ délivrée par l'agence américaine Fitch Ratings. L'état des finances publiques se profile dans une perspective stable. Mais cette note ne prend pas en compte la nouvelle conjoncture économique provoquée par la guerre en Iran. Selon l’institut Rexecode, la hausse des prix du carburant et des taux provoquée par le blocage du détroit d'Ormuz se traduirait par une charge de la dette française à 120 milliards d’euros en 2030. Comment notre dette s’est-elle creusée ? Où se place la France au niveau européen ? Comment sortir de cette spirale négative ? On en parle avec Jean-François HUSSON, sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle (Grand Est), rapporteur général de la commission des finances, Clara LEONARD, docteure en économie et directrice générale de l’Institut Avant-Garde et Christine KERDELLANT, journaliste économique et écrivaine et autrice de “Prix Nobel, le prestige et l’imposture” aux éditions de l’Observatoire.

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