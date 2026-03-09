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Sens Public du 7 avril 2026

C’est une nouvelle que l’on attendait depuis près de 4 ans, Cécile Kohler et Jacques Paris sont de retour en France. Ils avaient été arrêtés en mai 2022 en Iran, emprisonnés dans les sinistres geôles d’Evin, avant d’être assignés à résidence à l’ambassade depuis le mois de novembre. Une bonne nouvelle, tant la menace d'un "anéantissem...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/04/2027

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