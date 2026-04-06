Sens Public du 7 mai 2026

Il y a un an, le 8 mai 2025, le monde a découvert le nouveau pape, l'Américain Robert Prévost, nommé Léon XIV. Maintes fois pris pour cible par Donald Trump, il s'est retrouvé au cœur de l'actualité. Il s’est notamment opposé à la guerre menée au Moyen-Orient et a critiqué les justifications religieuses données pour ce conflit par l’équipe ... de Trump. Le Secrétaire d'État américain Marc Rubio a rencontré aujourd'hui le pontife afin de pacifier les relations. Léon XIV se pose-t-il vraiment en contre-pouvoir du président américain ? Pourquoi son voyage en Afrique a été le premier moment fort de son pontificat ? Quels seront les symboles marquants de son séjour en France en septembre ? On en débat avec Philippine de SAINT-PIERRE, directrice générale de KTO, accréditée permanente au Vatican, Christophe DICKÈS, historien spécialiste du catholicisme et auteur de « Le christianisme, une religion d’historiens » paru aux éditions Salvator et Loïc HERVÉ, sénateur Union Centriste de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat et secrétaire du groupe d'amitié France-Vatican. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à Cuba. Après l'enlèvement du président vénézuélien, Cuba est la nouvelle cible de Trump et craint une opération militaire. Le président américain multiplie depuis des mois les déclarations hostiles et promesses d’agression militaire en affirmant que l'île communiste continue de représenter une "menace extraordinaire" pour la sécurité nationale des États-Unis. En pleine crise économique, Cuba dément les déclarations de Marc Rubio qui estime qu'il n'y a pas de "blocus pétrolier en soi". Cuba ne reçoit plus le pétrole en provenance du Venezuela depuis 4 mois. Quelle est la situation économique et humanitaire après des mois de blocus ? Une opération militaire est-elle envisageable ? Qui sont les alliés de Cuba ? On en parle avec Romuald SCIORA, essayiste franco-américain, directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l’IRIS et auteur de « America 250, une histoire graphique des États-Unis » (Point Nemo), Jean-Baptiste THOMAS, maître de conférences à l’École polytechnique, membre du conseil scientifique de l’Institut des Amériques et auteur avec Thomas Posado de « Révolutions à Cuba : De 1868 à nos jours » (Syllepse) et Christophe VENTURA, journaliste au Monde diplomatique, directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Amérique latine et Caraïbes, co-auteur de « Désoccidentalisation. Repenser l’ordre du monde » (Agone) et auteur de l’article paru dans le Monde diplomatique « Cuba si seule ».

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