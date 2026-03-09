Sens Public du 8 avril 2026

Après l'ultimatum de Donald Trump, les États-Unis font volte-face et concluent avec l'Iran un cessez-le-feu. De plus en plus impopulaire, il devenait urgent pour le président américain de clôturer ce chapitre à l'approche des élections de mi-mandat. Même si l'accord semble déjà fragile. Des pays du golfe ont été visés par le régime islamique, I... sraël continue de bombarder le Liban. À l'issue du cessez-le-feu, le risque d'un contrôle maritime du détroit d'Ormuz par le régime des mollahs est réel. Par ailleurs, après plus de trois ans de détention, les 2 otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont désormais libres. C'est un "nouveau départ" et "nous allons témoigner" a déclaré Jacques Paris. Dans quelles conditions les anciens otages étaient incarcérés ? La trêve entre l'Iran et les États-Unis peut-elle tenir ? Qui sort gagnant de ce bras de fer ? On en débat avec Karim Émile Bitar, professeur de science politique à Sciences PO Paris et à l’université Saint-Joseph de Beyrouth et spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de “Géopolitique du Sahel” au PUF et Cédric PERRIN, sénateur LR du Territoire de Belfort et président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au statut du repenti. Le narcotrafic ne faiblit pas en France. Les prises liées à la cocaïne ont augmenté de 18% en un an. Pour contrer les mafias, la loi contre le narcotrafic, adoptée en 2025, met en place un nouveau statut des repentis, qui vient d’entrer en vigueur. Il prévoit des réductions de peine plus importantes et concernera les auteurs de crimes graves. Ils pourront également bénéficier d'un programme de protection et de réinsertion. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est inspiré du modèle italien qui a permis de réduire drastiquement les assassinats mafieux dans le pays. Quelles leçons peut-on tirer du modèle italien ? Le statut des repentis est-il un pilier indispensable de la lutte contre le trafic de drogue ? Comment protéger efficacement les repentis ? On en parle avec Étienne BLANC, sénateur LR du Rhône et rapporteur de la commission d’enquête parlementaire sur le narcotrafic, Évelyne SIRE-MARIN, magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme, Clotilde CHAMPEYRACHE, économiste au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), directrice du pôle Sécurité Défense Renseignement et autrice de “Géopolitique des mafias” au Cavalier bleu et en duplex, Lynda DEMATTEO, anthropologue au CNRS et enseignante à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales).

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