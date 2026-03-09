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Sens Public du 9 avril 2026

Faut-il taxer les superprofits des géants du gaz et du pétrole ? La hausse des prix du carburant, provoquée par la guerre au Moyen-Orient, relance la polémique. Plusieurs voix le réclament à gauche, quelques pays en ont fait la demande à la Commission européenne, mais le gouvernement français temporise. Sébastien Lecornu dit ne pas avoir « d’opp...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/04/2027

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