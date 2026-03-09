Sens Public du 9 avril 2026

Faut-il taxer les superprofits des géants du gaz et du pétrole ? La hausse des prix du carburant, provoquée par la guerre au Moyen-Orient, relance la polémique. Plusieurs voix le réclament à gauche, quelques pays en ont fait la demande à la Commission européenne, mais le gouvernement français temporise. Sébastien Lecornu dit ne pas avoir « d’opp... osition de principe » à la taxe exceptionnelle demandée au sein de l'Union européenne. Néanmoins, il émet les mêmes réserves que pour la taxation des ultra-riches, discutée en automne dernier lors des débats sur le budget. Un rapport publié par Greenpeace le 1er avril estime les profits des pétroliers à 81,4 millions d’euros par jour. Une taxe des superprofits serait-elle efficace ? Pourrait-elle affaiblir TotalEnergies, l’un de nos rares géants économiques mondiaux ? On en débat avec Thomas GRJEBINE, économiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d'informations internationales) et responsable du programme “Macroéconomie et finance internationales”, Aurore LALUCQ, eurodéputée Place Publique, présidente de la commission des affaires économiques et monétaires et autrice de “Trump contre l’Europe” qui vient de paraître aux éditions les Petits Matins et Nicolas GOLDBERG, expert Énergie chez Colombus Consulting et Terra Nova. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse, avec des correspondants européens, à l'élection présidentielle en France. C’est une maladie bien française : la Présidentialite. Attention, elle est très contagieuse et se répand déjà parmi les politiques, les journalistes, et les milieux économiques. Pour faire son diagnostic, 4 journalistes européens sont les invités de Sens Public. Quels regards portent-ils sur la campagne présidentielle française qui démarre ? L'extrême droite pourra-t-elle entrer à l'Élysée ? Édouard Philippe sera-t-il frappé de la malédiction du favori ? Le macronisme survivra-t-il en 2027 sans son fondateur ? On en parle avec Ana Navarro Pedro, journaliste correspondante pour la presse portugaise, CAROLIN LOHRENZ, journaliste franco-allemande et cheffe du service France pour Courrier International, DANIELE ZAPPALÀ, correspondant en France pour le quotidien italien Avvenire, enseignant en géopolitique et auteur de « Cuisines cousines. Dans la casserole du soft power européen » Éditions L’Harmattan et Richard Werly, éditorialiste international pour le média suisse Blick et auteur de « Le Bal des illusions : Ce que la France croit, ce que le monde voit », Éditions Grasset.

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