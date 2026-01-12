Sens Public du 9 février 2026

Bien qu’elles soient locales, les élections municipales pourraient bien prendre cette fois une dimension nationale. Les différents partis voient dans ce scrutin une chance de jauger leurs perspectives pour 2027 et de tester de nouvelles alliances, ce que Jordan Bardella a parfaitement compris en s’adressant ce week-end aux électeurs LR. Ces municipale... s pourraient-elles servir de répétition générale avant la présidentielle¿? Quelles alliances se dessineront à droite et à gauche¿? Édouard Philippe, François Bayrou ou Rachida Dati pourraient-ils jouer leur avenir politique le 22 mars¿? On en parle avec : Adelaïde ZULFIKARPASIC, Directrice générale du pôle Société d’Ipsos BVA, autrice de « Réhumaniser la société de l’absence » (Éditions de l’Aube) ; Valérie LECASBLE, Éditorialiste politique au quotidien Lejournal.info et Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des Assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) En deuxième partie, Sens Public s'interroge sur l'avenir de la diplomatie internationale. L’idée d’un nouvel ordre mondial semble aujourd’hui se confirmer. Les grandes puissances adoptent de plus en plus des logiques de force et de confrontation, tandis que le droit international, le multilatéralisme et la diplomatie paraissent affaiblis. Peut-on encore considérer les États-Unis comme un allié ? Comment le business permet d’expliquer beaucoup de choix du Président Donald Trump ? L’Europe pourra-t-elle s’émanciper de la tutelle américaine pour résister à la Russie et à la Chine¿? On en débat avec : Anne-Cécile ROBERT, Journaliste au Monde diplomatique, Enseignante à Paris-II, Auteure de “Le défi de la paix. Remodeler les organisations internationales” (Armand Colin) ; Muriel DOMENACH, Ancienne ambassadrice de France à l’OTAN, Intervenante en lycée pour “Au contact citoyens, citoyennes !” et Philippe ETIENNE, Ancien ambassadeur de France auprès de l’Union européenne, en Allemagne et aux États-Unis, Auteur de “Le sherpa. Mémoires d'un diplomate aux avant-postes de l'Histoire” (Tallandier)

Voir plus