Service militaire : nos enfants doivent-ils se préparer à la guerre ?

Le général Mandon, chef d’état-major des Armées, a tenu des propos marquants devant les maires de France en estimant que le pays devait être prêt à «accepter de perdre ses enfants». Des propos qui interviennent dans un contexte international tendu avec la Russie. Dans le même temps, Emmanuel Macron a annoncé le retour d’un nouveau service mili... taire volontaire. Faut-il se préparer à la guerre ? L’agressivité de la Russie justifie-t-elle une augmentation de nos dépenses militaires ? Le service national est-il la seule solution pour faire face aux nouveaux risques ? On en parle avec : Jean-Marie BOCKEL, Ancien secrétaire d'État à la Défense, Ancien sénateur du Haut-Rhin ; Nicole GNESOTTO, Vice-présidente de l’institut Jacques Delors, Autrice “Fractures dans l'Occident: Comment en est-on arrivé là, comment en sortir ?” (Odile Jacob) et Pablo PILLAUD-VIVIEN, Rédacteur en chef de la revue Regards

