Shein : la France contre-attaque

La bataille contre Shein est loin de s’essouffler. Désormais, ce ne sont plus les autorités publiques mais douze fédérations du commerce et de l’industrie, accompagnées par une centaine de marques françaises, qui attaquent l’entreprise en justice pour concurrence déloyale. L’annonce de cette action intervient à seulement huit jours d’une au... dience cruciale devant le tribunal judiciaire de Paris. Quelles seront les conséquences de cette procédure ? Comment Shein va-t-elle répondre à ces accusations ? Les plateformes chinoises vont-elles vider nos centres-villes des commerces de proximité ? La France et l’Europe peuvent-elles stopper l’hémorragie ? On en débat avec : Yann RIVOALLAN, Président de la fédération de prêt-à-porter féminin ; Stéphanie VILLERS, Conseillère économique à PwC France et Assen SLIM, Professeur en économie, Vice-président de la recherche à l’Institut national des langues et civilisations orientales

