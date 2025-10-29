Shein : la France impuissante ?

Malgré les critiques liées aux poupées pédopornographiques, à la concurrence déloyale, aux conditions de travail et à l’empreinte écologique, le géant chinois de la mode Shein a ouvert, ce mercredi 5 novembre, un espace au BHV. Dès le lendemain, 200 000 colis ont été contrôlés à leur arrivée à Roissy, et Paris appelle à un soutien de l’... UE pour encadrer le géant du e-commerce. Pourquoi les autorités ont-elles autant de mal à réguler cette entreprise¿? Comment des produits illégaux ont-ils pu être mis en vente sur une plateforme accessible à tous¿? On en parle avec : Pascale HEBEL, Directrice associée chez C-Ways, Spécialiste de la consommation ; Fabienne KELLER, Députée européenne Renew Europe et Vincent VERIER, Journaliste au service Economie du Parisien, article paru sur le Parisien « Shein : des poupées en forme de fillette vendues sur le site Internet du géant de l’e-commerce »

