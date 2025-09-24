Sondages : qui peut encore battre le RN ?

La popularité d’Emmanuel Macron continue de s’effondrer...seuls 22 % des Français le soutiennent aujourd'hui. Pendant ce temps, Marine Le Pen et Jordan Bardella se détachent dans notre baromètre Odoxa de septembre, et deviennent les personnalités politiques les plus populaires, désormais loin devant Edouard Philippe. Ont-ils intérêt à faire tomb... er Sébastien Lecornu ? De son côté, Raphaël Glucksmann surprend et pourrait viser une place au second tour de la présidentielle. L’année 2026 pourrait-elle déboucher sur une présidentielle anticipée ? On en parle avec : Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d’Odoxa; Bérengère BONTE, Journaliste politique et Jean Garrigues , Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des assemblées, Auteur de “Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » chez Odile Jacob.

Voir plus