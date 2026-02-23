Public Sénat
Sens Public

Souveraineté alimentaire : la France peut-elle redevenir une grande puissance ?

Le Salon de l'agriculture a débuté ce weekend, la samedi 21 février 2026. Emmanuel Macron a fait sa visite habituelle du Salon sous un climat tendu. Les représentants de la Coordination rurale et de la Confédération paysanne ont boycotté l'inaguration pour contester la présence du président et la place toujours prééminente de la FNSEA. La colère...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/02/2027

