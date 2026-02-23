Souveraineté alimentaire : la France peut-elle redevenir une grande puissance ?

Le Salon de l'agriculture a débuté ce weekend, la samedi 21 février 2026. Emmanuel Macron a fait sa visite habituelle du Salon sous un climat tendu. Les représentants de la Coordination rurale et de la Confédération paysanne ont boycotté l'inaguration pour contester la présence du président et la place toujours prééminente de la FNSEA. La colère... des agriculteurs est encore vive et les inquiétudes n'ont pas disparu. L'accord UE-Mercosur, toujours pas ratifié, fait planer la menace d'une concurrence déloyale. Et le projet de loi d'urgence agricole laisse incertain l'avenir d'une agriculture biologique et paysanne. La ministre de l’Agriculture veut sonner le réveil face à la concurrence internationale. Comment expliquer la baisse de nos exportations ? Est-ce la politique d’Emmanuel Macron qui a affaibli notre agriculture ? L'État pourra-t-il atteindre son objectif de souveraineté alimentaire ? On en parle avec Nicole OUVRARD, directrice générale de “Réussir Agra”, Sébastien ABIS, directeur du Club Demeter, chercheur associé à l’IRIS et spécialiste des questions géopolitiques et agricoles, auteur de "Russie Ukraine : la guerre hybride. Aux racines agricoles d’un bouleversement mondial” (Armand Colin), Dernier Déméter : “Appétits stratégiques et pivots agricoles” et Luc SMESSAERT, vice-président de la FNSEA.

Voir plus