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Tchernobyl : les leçons de la catastrophe ont-elles été tirées ?

Le 26 avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl explose. C'est le début d’un mensonge d’État et de la pire catastrophe nucléaire de l’histoire. À quelques kilomètres de là, personne n’est alerté. C'est seulement deux jours après l'explosion que la Suède découvre l'accident grâce à des contrôles, révélant des niveaux de...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/04/2027

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