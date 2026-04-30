Tchernobyl : les leçons de la catastrophe ont-elles été tirées ?

Le 26 avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl explose. C'est le début d’un mensonge d’État et de la pire catastrophe nucléaire de l’histoire. À quelques kilomètres de là, personne n’est alerté. C'est seulement deux jours après l'explosion que la Suède découvre l'accident grâce à des contrôles, révélant des niveaux de... radioactivité anormalement élevés dans l'air. Le gouvernement de Gorbatchev brise le silence et rend l'accident public. À quel point cet événement est révélateur de la décrépitude de l’URSS ? Quel impact à long terme sur le sentiment national ukrainien ? Et en France, quelles ont été les conséquences du nuage radioactif ? On en parle avec Marie Jégo, journaliste spécialiste de la Russie au Monde et ancienne correspondante à Moscou, Annie Daubenton, journaliste spécialiste de l’Ukraine et autrice de "Ukraine. L'indépendance à tout prix" aux éditions Buchet Chastel, Galia Ackerman, écrivaine, historienne et journaliste spécialiste de la Russie et autrice de l’ouvrage “Le KGB à Tchernobyl - Une plongée inédite dans les archives ukrainiennes” (Premier Parallèle, avril 2026) et en duplex, Bruno CHAREYRON, ingénieur en génie énergétique et nucléaire, conseiller scientifique de la CRIIRAD (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) et auteur de « Le nucléaire : une énergie vraiment sans danger ? » aux Éditions Dunod.

Voir plus